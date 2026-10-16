FICO NA SRPSKOM PRUŽA PODRŠKU VUČIĆU! "Pogledajte šta je Srbija postigla od kada je Aleksandar postao premijer, a onda predsednik"

Slovački premijer Robert Fico pruža podršku Aleksandru Vučiću na velikom skupu u Novom Sadu.

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- Mnogo mi je bilo žao što nisam mogao da budem pre dve sedmice u Beogradu. Uputio sam zato poruku podrške mom prijatelju Aleksandru, ali hoću sada da je lično iskažem pred vama - kazao je Fico.

Podsetio je na slovačku izreku "dobrog prijatelja ceni kao skupoceno blago".

- Toliko ja cenim Aleksandra i siguran sam da ćete vi pokazati koliko ga cenite - kazao je Fico.

Ističe da nije, kao drugi stranci, došao da drži lekcije Srbima za koga da glasaju.

Pogledajte šta je Srbija postigla od kada je Aleksandar postao premijer, a onda predsednik - kazao je Fico.