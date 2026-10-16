VUČIĆ STIGAO VOZOM U PETROVARADIN: Do centra Novog Sada nastavlja peške

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić stigao je na železničku stanicu u Petrovaradinu odakle će peške nastaviti ka centru Novog Sada na predizborni skup koalicije okupljene oko SNS-a.

Foto: Novosti

Vučić je danas iz Beograda brzim vozom krenuo u 16.05 ka Novom Sadu, gde će se obratiti na predizbornom skupu na Trgu slobode, a u Novi Sad stigao 34 minuta.

Foto: Novosti

U vozu je bio prisutan i veliki broj simpatizera liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" koji su Vučića i dočekali i ispratili pesmom "Ruzmarin".

Foto: Novosti

U voz na stanici Prokop u centru Beograda, Vučić je stigao desetak minuta ranije, a po ulasku prvo se pozdravio sa simpatizerima, a zatim započeo razgovor sa glavnom i odgvornom urednicom Tanjuga Jovanom Joksimović.

Foto: Novosti

Simpatizeri liste su obučeni u majce i dukseve bele boje na kojima su natpisi "Ujedinjena Srbija" i nose zastave Srbije, Srpske napredne stranke i naziva liste koja će pod rednim brojem jedan nastupiti na parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar.

Foto: Novosti

Atmosfera u vozu bila je slavljenička, a prisutni su celim putem veselili uz pesme poput “Četiri godine”, "Ne može nam niko ništa", "Pevaj, Srbijo", "Ruzmarin".

Foto: Novosti

U vozu je bio i veliki broj novinarskih ekipa.

Nosilac liste i kandidat za premijera koalicije SNS-a pozvao je ranije sve građane da se okupe na trgu u Novom Sadu na skupu koji će početi u 18 časova.

Foto: Novosti

-Bez podela i blokada. Za ujedinjenu Srbiju! Vidimo se u Novom Sadu", naveo je Vučić u objavi na Instagram profilu "avucic".

Tanjug

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