ONI KOJI SU GOVORILI 1999. DA TREBA SPRŽITI SRBIJU, TI DANAS PODRŽAVAJU "STUDENTSKU" LISTU: Vučić otkrio

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

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Navodi kada neke plaćaju stranci, onda moraju da budu najveći gadovi protiv Srbije.

- Od Skandinavaca do drugih. Oni ih traže, i kada ih nabodu, čuvaju ih godinama. Moraš da mrziš Srbiju i Srbe pa da budu takvi. Zamislite onog što kaže , glasaće za 250 Nataša Kandić nego za Vučića. Gintelfelinger - čovek koji je govorio da treba da sprže Srbiju 99, a i pre dve godine. E taj je podržao blokadere. Uz Đukanovića. Neka ljudi čuju ko se za šta zalaže. Uporedite Fica koji mene podržava ili Gintelfelingera. NE morate porediti Kurtija, Plenkovića, Đukanoivća, koji su podržali studentsku listu. Rašić je veći Kurti od Kurtija. Jel MIlo rekao da je to velika nada za njih, isto i Spajić i Pelnković. A je li to rekao Si, Putin, Fico, Orban, ijedan prijatelj Srbije. Jednog mi prijatelja Srbije navedite. Svi evroparlamentarci su za nezavisno Kosovo, zagenocid u Srebrenici - kaže Vučić.