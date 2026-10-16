Politika

VUČIĆ OTKRIO: Dolazi nam prijatelj, Robert Fico će biti na mitingu

В. Н.

16. 10. 2026. u 16:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je tokom putovanja vozom za Novi Sad kazao da će na mitingu biti i slovački premijer Robert Fico.

ВУЧИЋ ОТКРИО: Долази нам пријатељ, Роберт Фицо ће бити на митингу

Foto: printskrin TV Informer

Navodi da je srećan jer je u vozu.


- Dolazi moj veliki prijatelj Robert Fico. Toliko je želeo zbog raznih natpisa da nije hteo da dođe, da je izmislio bolest. E da vidim šta će sad. To mi pokazuje da postoje iskrena prijateljstva. Ne samo akd je upucan, Robert ume to da ceni, kao i što sam sa Viktorom prijatelj, bio, ili ne bio na vlasti. Ja se svojih drugova kad nisu u fotelji ne odričem. Imam tremu pred govor - kaže Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Urinarne poremećaje treba da dijagnostikuje urolog

Urinarne poremećaje treba da dijagnostikuje urolog