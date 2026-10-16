VUČIĆ OTKRIO: Dolazi nam prijatelj, Robert Fico će biti na mitingu
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je tokom putovanja vozom za Novi Sad kazao da će na mitingu biti i slovački premijer Robert Fico.
Navodi da je srećan jer je u vozu.
- Dolazi moj veliki prijatelj Robert Fico. Toliko je želeo zbog raznih natpisa da nije hteo da dođe, da je izmislio bolest. E da vidim šta će sad. To mi pokazuje da postoje iskrena prijateljstva. Ne samo akd je upucan, Robert ume to da ceni, kao i što sam sa Viktorom prijatelj, bio, ili ne bio na vlasti. Ja se svojih drugova kad nisu u fotelji ne odričem. Imam tremu pred govor - kaže Vučić.
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