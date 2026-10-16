VUČIĆ PODELIO EKSKLUZIVNU VEST: Otvara se i linija Beograd-Budimpešta-Beč

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je tokom putovanja vozom za Novi Sad kazao da je to bila njegova ideja.

Foto: Grad Novi Sad

Na pitanje ima li osećaj da je on uradio vozove, pruge... Vučić kaže:

- To su uradili građani Srbije, ali bez rukovodstzva to ne možete da uradite. To je moja bila ideja, ja sam o tome razgovarao sa kineskim premijerom 2015. godine. Da uradimo brzu prugu, da to bude projekat i Kine i Srbije.

- 13. decembra će biti otvorena linija Beograd-Budimpešta-Beč. Pre toga će biti Beograd-Budimpešta - dao je Vučić ekskluzivnu vest.