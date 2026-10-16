Politika

VUČIĆ PODELIO EKSKLUZIVNU VEST: Otvara se i linija Beograd-Budimpešta-Beč

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2026. u 16:11

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je tokom putovanja vozom za Novi Sad kazao da je to bila njegova ideja.

ВУЧИЋ ПОДЕЛИО ЕКСКЛУЗИВНУ ВЕСТ: Отвара се и линија Београд-Будимпешта-Беч

Foto: Grad Novi Sad

Na pitanje ima li osećaj da je on uradio vozove, pruge... Vučić kaže:

- To su uradili građani Srbije, ali bez rukovodstzva to ne možete da uradite. To je moja bila ideja, ja sam o tome razgovarao sa kineskim premijerom 2015. godine. Da uradimo brzu prugu, da to bude projekat i Kine i Srbije.

- 13. decembra će biti otvorena linija Beograd-Budimpešta-Beč. Pre toga će biti Beograd-Budimpešta - dao je Vučić ekskluzivnu vest.

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