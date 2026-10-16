VUČIĆ PODELIO EKSKLUZIVNU VEST: Otvara se i linija Beograd-Budimpešta-Beč
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je tokom putovanja vozom za Novi Sad kazao da je to bila njegova ideja.
Na pitanje ima li osećaj da je on uradio vozove, pruge... Vučić kaže:
- To su uradili građani Srbije, ali bez rukovodstzva to ne možete da uradite. To je moja bila ideja, ja sam o tome razgovarao sa kineskim premijerom 2015. godine. Da uradimo brzu prugu, da to bude projekat i Kine i Srbije.
- 13. decembra će biti otvorena linija Beograd-Budimpešta-Beč. Pre toga će biti Beograd-Budimpešta - dao je Vučić ekskluzivnu vest.
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