VUČIĆ OTKRIO ŠTA ĆE URADITI KAD DOĐE U NOVI SAD: Fico poleteo iz Brisela

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

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Vučić putuje vozom odakle se obraća medijima.

Rekao je da će po dolasku u Novi Sad da se sastane sa Robertom Ficom u jednom kafiću.

Kaže da je Fico poleteo iz Brisela.

- Kako će da dođe do Novog Sada... - rekao je Vučić.

U vozu se čuju pesme "Ruzmarin" i "Đenerale, Đenerale", "Četiri godine".

- Čekam Fica u kafiću i odatle dolazimo zajedno na trg. Pešačim 5 km do kafića, onda ću da se presvučem i da dođem na trg da govorim - kaže Vučić.