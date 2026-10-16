Politika

VUČIĆ OTKRIO ŠTA ĆE URADITI KAD DOĐE U NOVI SAD: Fico poleteo iz Brisela

Novosti online

16. 10. 2026. u 16:06

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VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

ВУЧИЋ ОТКРИО ШТА ЋЕ УРАДИТИ КАД ДОЂЕ У НОВИ САД: Фицо полетео из Брисела

Foto: Printskrin

Vučić putuje vozom odakle se obraća medijima. 

Rekao je da će po dolasku u Novi Sad da se sastane sa Robertom Ficom u jednom kafiću. 

Kaže da je Fico poleteo iz Brisela.

- Kako će da dođe do Novog Sada... - rekao je Vučić.

U vozu se čuju pesme "Ruzmarin" i "Đenerale, Đenerale", "Četiri godine".

- Čekam Fica u kafiću i odatle dolazimo zajedno na trg. Pešačim 5 km do kafića, onda ću da se presvučem i da dođem na trg da govorim - kaže Vučić.

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