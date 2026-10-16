VUČIĆ BRZIM VOZOM DOŠAO U NOVI SAD: Stigao peške na miting, usput ga sačekao Robert Fico - reke ljudi se slile u centar grada (VIDEO)

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se danas u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine. Vučić je brzim vozom stigao u Petrovaradin, nakon čega se peške uputio u Novi Sad na miting.

Foto: Tanjug/ OLIVER BUNIĆ

Reke ljudi se slile u Novi Sad, više od 100.000 ljudi

Ljudi i dalje pristižu na veliki skup liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija".

Prema procenama, pristuno je više od 100.000 ljudi.

Foto: Tanjug/ OLIVER BUNIĆ

Više o tome u našem posebnom blogu.

Fico stigao u Beograd

Slovački premijer Robert Fico sleteo je iz Brisela u Beograd.

Na aerodromu ga je dočekao predsednik Vlade u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut.

Foto: Novosti

Fico se uputio u Novi Sad, gde će se susresti sa Aleksandrom Vučićom i zajedno pešice doći na miting u cenzrue grada, gde će se obratiti narodu.

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Vučić stigao u Novi Sad brzim vozom, ide peške na miting

- Drago mi je što vidim koliko je širok slobodarski pokret otpora i totalirzmu i mešanju stranaca. Koliko ima ljudi koji žele patriotsku politiku, koji hoće da se ekonomski razvijamo i da ne postupamo ni po čijim nalozima. Srećan sam i nema veze to sa rezultatom. Možete i da izgubite i pobedite, ja sam srećan -kaže Vučić krećući se pešice od Petrovaradina do Novog Sada.

Kaže da nije došao u Novi Sad da šalje poruke mržnje.

- Došao sam da im kažem da ćemo posle 25og da nasztavimo radimo svi i živimo zajedno. Ide nam EKSPO, velike stvari, mnogi ljudi će moći da se raduju. Kako se približavamo centru Petrovaradina, sve je više ljudi. Jel vidi neko kolika je kolona iza - upitao je Vučić.

Mnogi ljudi prilaze Vučiću da ga pozdrave.

- Pustite ljude, pustite decu - kaže Vučić.

Ističe da je Novi Sad predivan grad i grad svi ljudi koji u njemu žive.

- Novi Sad je srpska Atina, to je Srbija bio i biće. Vidim da neki sanjaju snove iz prošlosti i hvale vreme pdo Austrougarima, samo im smeta vreme od kada je Novi Sad u Srbiji. To se neće menjati, a o svojim statutima i rušenju Srbije mogu samo da sanjaju - ističe Vučić.

Kaže da veruje da će ljudi govorom biti zadovoljni i da će govoriti on i Robert Fico.

Ističe da su najteže bile prethdone 2 godine za Srbiju.

- Pokušali su da unište porodice, društvo. Nadam se da smo Srbiju uspeli da vratimo na pravi put, ali to ćemo bideti 25-og - kaže Vučić.

Ističe da će biti tesni izbori u Novom Sadu, ali da veruje u pobedu.

- Novi Sad i Beograd biće tesni - kaže Vučić.

Navodi da ćemo morati sebe da menjamo.

- Od celokupne transformacije vlade, države. Krenućemo već od marta, aprila da gradimo bolnice svuda po Srbiji, mnogo toga ćemo morati da menjamo, u ponašanju prema ljudima da učinimo drugačijim. Ko hoće hoće, ko neće ne mora. I u opbrazovanju i u pravosuđu, šta god stranci govorili, mi imamo našu zemlju - kaže Vučić.

Kaže da očekuje otpor.

- Ono št osam obećao građanima, to ću i da ispunim. Rekao sam, nema politike u školama i fakultetima. Ko to prekriši, ko nije u stanju da okreči zidove, da prekine sa političkim vicevima, pirčama o sopstvenim kandidaturama, taj nek se ne bavitime, nek se bavi politikom. Ali poiliitka na škole i fakultete neće više ući - ističe on.

Navodi da to niko neće da kaže.

- Svi ih se plaše, ja ih se ne plašim. Ući će oni profesori koji hoće da drže predavanja o predmetima, a ne o onome što im se sviđa - kazao je.

Rekao je da će i dalje razvijati Novi Sad.

- 40.000 zaposlenih ima više, 14 fabrika sm odoveli u Novi Sad. Kad se izgradi Fruškogorski koridor, autoputdo Zrenjanina i Novog Sada, pa do Rumunije, to će biti izuzetno - naveo je Vučić.

Foto: Novosti

Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: printskrin TV Informer

Vučić brzim vozom ide do Novog Sada

Vučić putuje vozom odakle se obraća medijima.

Rekao je da će po dolasku u Novi Sad da se sastane sa Robertom Ficom u jednom kafiću.

Kaže da je Fico poleteo iz Brisela.

- Kako će da dođe do Novog Sada... - rekao je Vučić.

U vozuu se čuju pesme "Ruzmarin" i "Đenerale, Đenerale", "Četiri godine".

- Čekam Fica u kafiću ic odatle dolazimo zajedno na trg. Pešačim 5 km do kafića, onda ću da se presvučem i da dođem na trg da govorim - kaže Vučić.

Na pitanje ima li osećaj da je on uradio vozove, pruge...

Foto: Printskrin

- To su uradili građani Srbije, ali bez rukovodstzva to ne možete da uradite. To je moja bila ideja, ja sam o tome razgovarao sa kineskim premijerom 2015. godine. Da uradimo brzu prugu, da to bude projekat i Kine i Srbije.

- 13 decembra će biti otvorena linija Beograd-Budimpešta-Beč. Pre toga će biti Beograd-Budimpešta - dao je Vučić ekskluzivnu vest.

Iz voza je pokazao Beograd na vodi kao i buduću stanicu Novi Beograd.

- Ja sam u vojsku išao vozom. Brzu prugu smo prvi napraivli, nema to niko u regionu da idete 200 km na sat. Stanica Novi Beograd biće čudesna otvaramo za mesec, dva - kaže Vučić.

Kaže da će Beograd - Budimpšeta biti 2 sata vožnje.

- Uradili smo brzu prugu Beograd-Subotica. Završamao Fruškogorški koridor. To je čudo, spaja Novi Sad, preko Iriga, Rume, dovodi na auto-put Beograd-Zagreb. Idem odalje Kuzmin-Sremska Rače, otvaramo to uskoro. Srećan sam kada to vidim, ljudi rade non stop.Stanica nova biće imrpesivno. 14 fabrika sam doveo u Novi Sad, imaju 40 000 više zaposlenih nego 2014. godine. Ako to nije rezultat, ličn osam ja pregovarao sa 13 fabrika. To je samo Novi sad. A cela Vojvodina? Pančevo pogledajte, CTF, Brose, to su 2 bisera. Uskoro idemo na izgradnju autoputa Beorgad-Vršac-Temišvar, pregovarao sam sa predsednikom Rumunije. Gradi vam se ubrzano ,14,9 posto je završeno Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad. Uradili smo mnogo puteva, radimo smajli an severu, sledeće godine ćemo do Vidovdana završiti do Kljajićeva, a onda od Srbobrana do Bečeja i Novog Bečeja za Kikindu. Da nismo doveli Linglon u Zrenjanin, teško da bismo opstali. Oni prave mali grad, to je neverovatno šta smo uradili - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Istakao je da je veliki problem u celoj Vojvodini sa vodom.

- Proračun je da će nam biti potrebno 50 milijardi za sve da pokrijemo. Vodovod, kanalizacija, zdravstveni centri, domovi zdravlja, klinički centri, škole, vrtići, po čitavoj Srbiji - kaže Vučić.

Pitao je što pre 15 godina nismo imali ništa i osvrnuo se na floskulu "to su naše pare".

- Ovi koji hoće da uzmu vlast danas, Šoškić, Bakić,m oni su tada obnovili 0 bolnica, domova zdravlja. Nula, slovima i brojem, ništa. A što, kad su to pare građana* To je jedna licemerna floskula. Pare građana su bile i u Libiji koja ima 5 puta više nafte od UAE. Pa pogledajte ih. Neko je znao da vodi javne finansije i da upravlja novcem i da ne krade i da daje narodu. E to je suština! - kaže Vučić.

Ističe da ga je napao Gardijan što se borio da ima strane ulagače i investitore.

- Kažu da sam izvređao zaposlene za zaštitu spomenika. Nisam dovoljno. Oni misle da se ja plašim nekog tužioca. Nisam ih vređao samo sam rekao da su neradnici, da uživaju u ogromnim platama i ne rade ništa. Oni su rekli, "ma nemojte tako, treba leks specijalis". Ja sam to zaključio da treba, ali ne znam što to nisu doneli. Baš me briga za to, osim št osmo izgubili 800 miliona evra. Nešto drugo je tu bitno. Nemam kuću u Marbelji, kuću u Hrvatskoj, težak im život u Srbiji. A što, jer je poslove davala svojoj ćerki. I svako ko je najkorumpiraniji, on se seti oda kaže za drugog da je korumpiran. Sad sam slobodniji pa moram da pričam. Ako si radio u državnoj firmi, i radiš sa firmom svoje ćerke, ti si kriminalac. Nije ta kuća u Marbelji pala što si pametan, nego jer si krao - kaže Vučić.

Kaže da je iskazao pijetet, uputi osaučešće, otišao na sahrane, pomogao mnogima, za razliku od onih koji ne znaju ni jedno ime i prezime stradalih.

- Dan posle nesreće otišaosam i zapalio sveću. Važno je da se pravda isporuči, a al ida to bude pravda, a ne nepravda. Da nam sudove vode sudije, a ne političari. U tome je razlika, od borbe za pravdu neko je napravio borbu za svoju političku fotelju. Sve vreme sam se borio za pravdu i nastaviću da se borim - ističe Vučić.

Kaže da je prepoznao da je po sredi politička borba.

- Govorili su mi da su to ljudi mladi da traže pravdu. Sećate li se trikova, pa Vučić nosi na jednom prstu registratore, nema ništa u otme. A onda su rekli , mnogo je ovde dokumentacije. I svi to znate. Ponosan sam što sam taj jedan što sam uvek pričao istinzu, da se ne plašim njih, stranaca koji ih drže i što vodim slobodarski pokret otpora za slčobofarsku zemlju, protiv onih koji hoće da uvedu totalitarizam, da zabrane mišljenje - kazao je Vučić.

Kaže da je abolirao neke za terorističke akte.

- To je ujedinjena Srbija, ali to se ne radi protiv Srbije, posebno sa strancima. Pobedićemo ih u Novom Sadu. U Beogradu će da Bude u 20.000, 30.000 glasova razlike. U Beogradu će bude 430.000 protiv 440.000 - kaže Vučić.

Kaže da je razlika takva da može da ih spasi samo da njega nema.

- Srećan sam šta smo uradili u kampanju, kako smo predstavili program, srećniji nego ikada. Srećan što smo sačuvali mir i stabilnost, uprkos pritiscima ogromnim. Nisam se bavio političkim protivnicima, pogledajte klipove koje su napravili o meni, to je zastrašujuće. Porodica je stub svega, ali neka im je na čast. Neće im pomoći - kaže Vučić.

Ističe da se svaki dan budi sa brigama i leže sa brigama.

- Laki su izbori samo za one koji gube. Uvek su teški za one koje pobeđuju. Ja nisam izgubio izbore od 2004. godine - kaže Vučić.

Navodi da je srećan jer je u vozu.

- Dolazi moj veliki prijatelj Robert Fico. Toliko je želeo zbog raznih natpisa da nije hteo da dođe, da je izmislio bolest. E da vidim šta će sad. To mi pokazuje da postoje iskrena prijateljstva. Ne samo akd je upucan, Robert ume to da ceni, kao i što sam sa Viktorom prijatelj, bio, ili ne bio na vlasti. Ja se svojih drugova kad nisu u fotelji ne odričem. Imam tremu pred govor - kaže Vučić.

Navodi da ima ljudi koji dolaze sa raznih strana oko Novog Sada.

- Samo Novi Sad kad dođe, pa iz drugih delova Vojvodine. I deo Beograda dolazi, nismo dirali ove iz centralne Srbije, rekli smo da rade od vrata do vrata i pobede ubedljivo. A kad su to naše pristalice izazvala bilo kakav nered, kada smo uništili bilo čije prostorije, kada smo izboli nožem nekoga? I kada se desi sa naše strane, pa Miloš Vučević je podneo ostavku, iako naš iljudi nisu to prvi počeli. Oni nisu rkeli izvinite kada biju pesnicama ljude u glavu. Samo su oni tukli policiju, pravili su dvostruku percepciju, pravili žrtvu od sebe, a na svako mmestu tukli ljude. Evo stižem da me jašete. I neće da se pojavi niko, pružam im 4 i po kilometra. Šetaću od Petrovaradina do kafića, preko mesta. Tu me čeka Fico i moram da obučem odelo, ne mogu ovako da idem - kaže Vučić.

Navodi kada neke plaćaju stranci, onda moraju da budu najveći gadovi protiv Srbije.

- Od Skandinavaca do drugih. Oni ih traže, i kada ih nabodu, čuvaju ih godinama. Moraš da mrziš Srbiju i Srbe pa da budu takvi. Zamislite onog što kaže , glasaće za 250 Nataša Kandić nego za Vučića. Gintelfelinger - čovek koji je govorio da treba da sprže Srbiju 99, a i pre dve godine. E taj je podržao blokadere. Uz Đukanovića. Neka ljudi čuju ko se za šta zalaže. Uporedite Fica koji mene podržava ili Gintelfelingera. NE morate porediti Kurtija, Plenkovića, Đukanoivća, koji su podržali studentsku listu. Rašić je veći Kurti od Kurtija. Jel MIlo rekao da je to velika nada za njih, isto i Spajić i Plenković. A je li to rekao Si, Putin, Fico, Orban, ijedan prijatelj Srbije. Jednog mi prijatelja Srbije navedite. Svi evroparlamentarci su za nezavisno Kosovo, za genocid u Srebrenici - kaže Vučić.

Ističe da mu je najteže bilo zbog majke, jer ničim to nije zasluižila.

- Neka im je na čast, stiže vreme pobede, veselićemo se. Ima mnog oruzmarina, kao što će Niš u sredu mirisati na ruzmarin.

Upitan da li će završiti kampanju bez ijedne debate, Vučić kaže da beže od njega kao đavo od krsta.

- Samo sa mnom neće. Pozvali me i RTS i Radio BEograd, prihvatio da bude 2 na 1, oni odbili - kaže Vučić.

Rekao je da su stigli iz Beograda u Petrovaradin za 34 minuta. U celom vozu odjeknula je pesma "Stavi ruzmarin".