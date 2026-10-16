"DOK SAM ŽIVA PODRŽAVAĆU VUČIĆA": Građani uz listu "Ujedinjena Srbija" (VIDEO)

OGROMAN broj građana stigao je u Novi Sad na veliki skup "Ujedinjene Srbije", kako bi pružio podršku ovoj listi i Aleksandru Vučiću.

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Došli su iz svih krajeva Vojvodine.

Foto: Novosti

Marina Popović iz Bačkog Maglića došla je, kako kaže, da podrži podršku. Ona navodi da na izborima očekuje ubedljivu pobedu Vučića.

Mirjana Srdić, takođe, iz Bačkog Maglića, poručila je da građani treba da razmisle dobro i glasaju za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

- Sa Vučićem uvek najbolje - kazala je Mirjana.

Foto: Novosti

I Koviljka Nedeljkov ističe da će na skupove dolaziti dok god bude mogla.

Foto: Novosti

- Podržavam Vučića jer znam da je ispravan, radan, vredan. Ne trebaju nam ovi što su bili. Dok sam živa njega ću podržavati - kaže Koviljka, koja veruje u apsolutnu pobedu na izborima.