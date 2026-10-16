Vučić govori u Novom Sadu

Aleksandar Vučić zahvalio se narodu za "predivno veče u Novom Sadu" i zamolio za aplauz za Roberta Fica. Na binu je izašao uz pesmu "Ruzmarin".

- Dozvolite da vam se obratim. Samo što mi suze nisu krenule večeras. Hvala vam na divnom dočeku, hvala velikom prijateljima. Robert je održao veličanstven govor i u jednoj rečenici rekao sve o našem odnosu — uvek je bio uz Srbiju kad je to bilo teško i danas je rekao da neće biti na večeri u Briselu, idem u Beograd da podržam svog prijatelja i našu bratsku zemlju. I beskrajno mu hvala na tome! Srbija i ja smo uvek bili i uvek ćemo biti uz Slovačku! - rekao je.

Podsetio je na pad nadstrešnice u Novom Sadu i rekoa da je ta tragedija do suza i očaja dovela svakog građanina ove zemlje.

- Prvog novembra se dogodila ljudska tragedija koja je pogodila svakog čoveka u našoj zemlji. 16 ljudi je izgubilo život u padu nadstrešnice, Srbija je stala u neverici i činilo mi se da smo se u tih 24 sata u bolu i tuzi svi ujedinili. Dobro smo razumeli razmere tragedije, pokušali da pomognemo porodicama koje su izgubile svoje najmilije. Veče posle toga došao sam na stanicu da upalim sveću. Otišao sam prvo u porodicu Firić, koja je izgubila dva člana — devojčice divne Valentinu i Saru i deku Đorđa. Nisam mogao da zaustavim suze, i razumeo sam i bol i gnev ljudi i još jedanput, izražavam saučešće porodicam i nadam se da tamo negde, u raju, iznad nas, su u stanju da svakome od nas oproste, svaki greh, krivicu! Ali ono što moramo da uradimo je da dođemo do pravde, do stvarne pravde, ne političke - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin

Fico dao reč da će biti uz nas, narod skandira "Kosovo - Srbija"

Fico govori na srpskom.

- Ko je to rekao da ja neću da dođem, evo me, dragi Novosađani i građani Srbije. Mnogo mi je bilo žao što nisam mogao da budem pre dve sedmice u Beogradu. Uputio sam zato poruku podrške mom prijatelju Aleksandru, ali hoću sada da je lično iskažem pred vama - kazao je Fico.

Foto: Printskrin

Podsetio je na slovačku izreku "dobrog prijatelja ceni kao skupoceno blago".

- Toliko ja cenim Aleksandra i siguran sam da ćete vi pokazati koliko ga cenite - kazao je Fico.

Ističe da nije, kao drugi stranci, došao da drži lekcije Srbima za koga da glasaju.

- Pogledajte šta je Srbija postigla od kada je Aleksandar postao premijer, a onda predsednik - kazao je Fico.

Slovačka će nastaviti da podržava teritorijalni integritet Srbije, obećao je Fico.

- Kada je reč o Kosovu i Metohiji - nikada vas nećemo izneveriti - dao je reč premijer Slovačke.

Pozvao je Srbe da čuvaju mir i stabilnost, kao i napredak.

- Suviše su teška vremena da biste birali neizvesnost - rekao je Fico.

Kako je istakao, važno je reći "ne", kad drugi traže da mislimo i radimo isto.

- Zato podržavam Aleksandra! On brani suverenu Srbiju, da pravi sopstvene izbore. Suverenost nema cenu, mnogo je skupa reč, a znam koliko je to teško i opasno može da bude, jer smo slični i delimo iste vrednosti. Ne sviđa se to onima koji bi Srbiju da pretvore u senku, da bude manja, baš zbog toga postavljaju nove uslove za članost u Uniji. Drago mi je što sam došao u Novi Sad, u Vojvodinu, gde moji sunarodnici Slovaci imaju ravnopravnost sa Srbima. Zahvaljujem vam što pokazujete pažnju prema njima, zahvaljujući Aleksandru uskoro dobijaju Slovačku kuću! Srpske vlasti vode politiku koja spaja, a ne razdvaja!

Kaže da zna koliko Aleksandar voli Srbiju, te pozvao ljude da pokažu koliko ona voli njega.

- Sećam se naših prvih susreta, čoveka još mladog, ali sa jasnom vizijom za svoju zemlju. Izgarao je za to da Srbija bude uspešna i bogata; nije se stideo da pita, da primeni nešto što je video kod drugih, ako bi prepoznao da bi to moglo da donese boljitak njegovoj zemlji. I uspeo je u tome: srpska ekonomika grabi velikim koracima, moćnije od mnogih u Evropi. Nije se stideo da pita, da primeni nešto što je video kod drugih, ako bi prepoznao da bi to moglo da donese boljitak svojoj zemlji. Srpska ekonomija se gradi velikim koracima, moćnija od mnogih u Evropi! Izbori su taj trenutak kad odlučujete da li želite da tako i nastavi, uspravno i nepokolebljivo, treba biti pravi lider, lider sa kičmom! Do pobede, Aleksandre! Živela Slovačka! Živela Srbija! Živelo naše prijateljstvo! - poručio je Fico.

Pred početak predizbornog skupa liste "Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu, Trg slobode i okolne ulice su prepuni građana.

Foto: Novosti

Građani i dalje u kolonama pristižu u centar Novog Sada. Mnogi od njih nose zastave Srbije, a odeveni su u dukserice bele boje sa ispisanim brojem jedan, što je broj liste "Ujedinjena Srbija".

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Vučić sa narodom šeta Novim Sadom - Ujedinjena Srbija pobeđuje. Nezvanična procena više od 100 000 ljudi, reke ljudi i dalje se slivaju, ljudi pristižu sa svih strana.

Foto: Tanjug/ OLIVER BUNIĆ