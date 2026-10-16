UKRAJINAC Volodimir Žuravljov, koji je u avgustu uhapšen u Puli zbog sumnje da je učestvovao u miniranju gasovoda Severni tok, zatražio je azil u Hrvatskoj, jer smatra da u Nemačkoj, koja traži njegovo izuručenje, ne bi imao pošteno suđenje, rekao je njegov advokat Ivan Gržić za RTL.
KRISTA Pajk, 50-godišnjakinja koja je u Tenesiju preživela pokušaj pogubljenja, probudila se u bolnici „ljuta i zbunjena”, rekao je njen advokat Randi Spajvi. Sud je u međuvremenu naredio očuvanje svih dokaza povezanih s neuspelim pogubljenjem, koji bi mogli biti temelj buduće tužbe protiv države, piše Bi-Bi-Si.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
PREDSEDNICA Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić izjavila je danas da je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) jedan od potpornih stubova na kojima počiva državna građevina, Republika Srbija.
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" konstanto je meta napada spolja. Postavlja se pitanje koliko jedan čovek mora biti jak da protiv njega ustane ceo region?!
LIDER crnogorskog Pokreta za promene Nebojša Medojević tvrdi da bivši predsednik Milo Đukanović i njegov režim plaća lobiste u Hrvatskoj ne da bi lobirali za brži ulazak Crne Gore, već da bi blokirali njen evropski put.
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