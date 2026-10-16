U NOVOM Sadu, na Trgu slobode održava se veliki predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

Događaj će obeležiti srpske trobojke, nacionalni simboli i program posvećen muzici, tradiciji i zajedništvu.

Aleksandar Vučić pozvao je građane da se okupe u Novom Sadu, uputivši poziv putem Instagrama uz poruku: