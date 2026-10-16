Politika

uživoNAROD UJEDINJEN DO POBEDE! Veliki skup u Novom Sadu samo što nije počeo

V.N.

16. 10. 2026. u 15:00 >> 16:53

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U NOVOM Sadu, na Trgu slobode održava se veliki predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

НАРОД УЈЕДИЊЕН ДО ПОБЕДЕ! Велики скуп у Новом Саду само што није почео

Foto: Printskrin

Новосађани чекају на железничкој станици

FOTO: Novosti

Građani i simpatizeri su spremni i napravili su doček Vučiću na železničkoj stanici Petrovaradin.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Vučić brzim vozom ide do Novog Sada na veliki skup predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Foto: Printskrin

Na Trgu slobode u Novom Sadu sve je spremno za predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

 

Foto: Novosti

Prijatna atmosfera uz "Garavi sokak"

"Ruzmarin" u Novom Sadu

Događaj obeležavaju srpske trobojke, nacionalni simboli i program posvećen muzici, tradiciji i zajedništvu.

Nepregledna kolona građana prelazi Varadinski most da podrži "Ujedinjenu Srbiju"!

FOTO: Novosti

Trenutno, građani se kreću u nepreglednoj koloni preko Varadinskog mosta ka centru grada, kako bi podržali listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Foto: Novosti

FOTO: Novosti

 

FOTO: Novosti

 

Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

Događaj će obeležiti srpske trobojke, nacionalni simboli i program posvećen muzici, tradiciji i zajedništvu.

Aleksandar Vučić pozvao je građane da se okupe u Novom Sadu, uputivši poziv putem Instagrama uz poruku:

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