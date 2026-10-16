BIA JE JEDAN OD STUBOVA SRBIJE! Brnabićeva otkrila zašto je njena uloga nezamenljiva

PREDSEDNICA Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić izjavila je danas da je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) jedan od potpornih stubova na kojima počiva državna građevina, Republika Srbija.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Brnabić je, na svečanosti povodom Dana BIA, zahvalila pripadnicima BIA na tome godinama u kontinuitetu rade naporno trpeći razne kritike i provodeći najveći deo svog dana na poslu udaljeni od svoje porodice, kako bi građani Srbije živeli bezbedno i spokojno.

- Vi dokazujete da ovaj težak i odgovoran posao ne treba da se radi zbog pohvale i slave, već dubokog osećaja patriotizma i ljubavi prema svojoj državi i svom narodu, i svesti o tome da budućnost i prosperitet svih nas, pre svega, zavisi od bezbednosti i stabilnosti naše države - istakla je Brnabić.

Navela je da su pripadnici BIA koji su položili živote obavljajući svoju dužnost zarad bezbednosti Srbije bili spremni da interes svoje zemlje stave ispred sopstvenog i istakla da njihovim porodicama dugujemo posebnu zahvalnost, a njima da nikada ne budu zaboravljeni.

Brnabić je naglasila da je bezbednost države osnova na kojoj se gradi sve ostalo, te da čitavo državno rukovodstvo može da se posveti svom poslu isključivo ukoliko je bezbednosni aparat čvrst i efikasan, a zemlja mirna i stabilna. Ukazala je da u zemlji u kojoj vladaju sukobi, podele, nestabilnost i bezbednosni problemi nema ekonomskog razvoja, investicija, izgradnje i poboljšanja životnog standarda, povećanja plata i penzija, nema brige o ljudima.

Navela je da su upravo taj scenario neki planirali za Srbiju i dodala da su svima poznate razmere brutalne instrumentalizacije tragedije u Novom Sadu, koja je, kako je istakla, pojedinim političkim subjektima u državi i inostranim mentorima poslužila za realizaciju pokušaja obojene revolucije i potpunu destabilizaciju Srbije.

- Angažovanjem, između ostalih, i vaše službe, kao i državnog vrha predvođenog predsednikom Republike Srbije u dva mandata, Aleksandrom Vučićem, ova pretnja je prepoznata i najvećim delom suzbijena. Upravo bih se, u svetlu pomenutih okolnosti, osvrnula na činjenicu da je ono što razlikuje uspešne države, među koje danas svakako spada i Srbija, od onih neuspešnih, između ostalog, i sposobnost bezbednosnog aparata te države da takve pojave, procese i pretnje na vreme prepozna i predupredi - istakla je ona.

Ukazala je da je od izuzetnog značaja i doprinos BIA u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i zaštite njegovih interesa. Brnabić je takođe navela da je od velikog značaja i doprinos BIA u sprečavanju prelivanja efekata različitih bezbednosnih izazova i pretnji za Srbiju, kao i njen aktivan doprinos na polju očuvanja energetske i ekonomske bezbednosti Srbije.

Naglasila je da u svetu koji se rapidno menja na značaju dobija i sprečavanje zloupotreba savremenih informacionih tehnologija za ostvarenje interesa i ciljeva različitih zlonamernih aktera i ukazala da razvoj veštačke inteligencije otvara ogromne mogućnosti, ali i stvara nove rizike na koje država mora da bude spremna da odgovori promptno.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

- Zato danas, možda više nego ikada ranije, bezbednost jedne zemlje zavisi od znanja, od profesionalizma, pravovremenih informacija i sposobnosti njenih institucija da prepoznaju opasnosti pre nego što one ugroze živote građana. I tu je vaša uloga nezamenljiva. Vaš posao je da vidite ono što drugi ne vide, da prepoznate opasnosti koje često nisu očigledne i da svojim radom omogućite državi da donese odgovorne i pravovremene odluke - rekla je Brnabić.

Navela je da državna politika insistira i nastaviće da insistira na očuvanju mira i stabilnosti, rešavanju spornih pitanja kroz dijalog i kompromis, a u saradnji sa svim partnerima širom sveta koji su spremni da zajedno sa Srbijom rade na očuvanju stabilnosti i pronalaženju mirnih rešenja.

- Naše namere i pravac su jasno i nedvosmisleno definisani - regionalna saradnja, evropski put, razvoj saradnje i jačanje odnosa sa zemljama širom sveta, ali isto tako jasne su naše crvene linije, ponavljam, oko kojih nema i neće biti nikakve diskusije i nikakvih odstupanja. To je poštovanje međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija, integriteta i dostojanstva svake države i naroda i insistiranje da na isti takav način budu tretirani naša država i naš narod - naglasila je Brnabić.

Dodala je da očekuje da će angažovanje pripadnika BIA ubuduće ukazati kakve opasnosti Srbiji prete i odakle, kao i da će zajedničkim naporima biti osmišljeni najbolji načini da se odbrani i sačuva Srbija.

Brnabić je rekla da od pripadnika BIA očekuje da, kao i do sada, Srbiju uvek imaju na prvom mestu, da za nju rade, da se za nju bore i da o njoj brinu, a da će država nastaviti da ulaže u kapacitete i njihov životni standard.

(Tanjug)

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