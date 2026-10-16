Politika

VOJVODINA KRENULA KA NOVOM SADU: Nepregledna kolona građana prelazi Varadinski most da podrži "Ujedinjenu Srbiju"! (FOTO)

В.Н.

16. 10. 2026. u 14:48

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VELIKI skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

ВОЈВОДИНА КРЕНУЛА КА НОВОМ САДУ: Непрегледна колона грађана прелази Варадински мост да подржи Уједињену Србију! (ФОТО)

FOTO: Novosti

Podsećamo, poljoprivrednici iz cele Vojvodine su već jutros stigli u Novi Sad. 

foto: J.Lemajić

Trenutno, građani se kreću u nepreglednoj koloni preko Varadinskog mosta ka centru grada, kako bi podržali listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". 

FOTO: Novosti

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