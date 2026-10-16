SRAMOTNO! Jovo Bakić ponosan na izjavu o vladici Nikolaju Velimiroviću i poređenju sa Stepincem - čak je i voditeljku šokirao!

NAKON ove jezive izjave, gostovao je u jednom tajkunskom podkastu gde je bez imalo savesti potvrdio da stoji iza svojih reči

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Perjanica blokaderske liste Jovo Bakić, sociolog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu pre nekoliko dana prevazišao je i sam sebe skandaloznim poređenjem vladike Nikolaja i Alojzija Stepinca!

Nakon ove jezive izjave gostovao je u jednom tajkunskom podkastu gde je bez imalo savesti izjavio da stoji iza svoje izjave.

- To nije spin, ja zaista mislim da Nikolaj Velimirović uopšte nije svetla ličnost, ali, znate, to nije tema ove kampanje, ja sam to rekao, to je moje mišljenje - rekao je Bakić i dodao:

- Kao da je bitno šta ja mislim o Nikolaju Velimiroviću, nije bitno!

Voditeljka je rekla da jeste bitno jer Bakić više nije naučnik već politički akter na jednoj listi.

- Opravdana je bojazan da ćete vi ako uđete u Parlament da propagirate te teze - rekla je voditeljka Nevena Madžarević.

Snimak možete pogledati OVDE.

Jovo Bakić je i dalje u svom stilu isticao kako njega to uopšte ne zanima!

- Doći će vreme kada će to biti na dnevnom redu...

Podsetimo, Bakić je izjavio sledeće:

- Srbi Pija XII zovu fašističkim papom, ako je Pije XII fašistički papa onda šta je Nikolaj Vladimirović i ako je Alojzije Stepinac ustaški kardinal, šta je ovaj - rekao je Bakić koji je i u Novom Pazaru izrekao jezive pretnje huškajući građane Srbije jedne na druge govoreći o "rekama krvi", vređavši i preteći političkim neistomišljenicima a najbizarniji trenutak te večeri bio je kada je Bakić izazvao svoje saborce u publici da laju kao psi?!

Kad je reč o papi Piju XII, u Vatikanu se čuva njegova arhiva koja je postala dostupna istoričarima 2. marta 2020. godine, a iz koje, prema prvim istraživanjima proizilazi da je bio upoznat sa ubistvima koja su se odvijala u Drugom svetskom ratu.

Vladika Nikolaj Velimirović odbio je da sarađuje s nacistima tokom okupacije, odbio je da učestvuje u stvaranju pronacističke vlade nacionalnog spasa.

Alojzije Stepinac je posle proglašenja NDH podržavao ustaški režim i zalagao se za opstanak NDH u kojoj je bio generalni apostolski vikar ustaške vojske.

Kako se može pročitati, Stepinčevo delovanje u periodu rata se ogledalo u iskazivanju vernosti neprijateljskoj sili, saradnicima okupatora, u radu na pokrštavanju pravoslavnog stanovništva u NDH.

Nakon završetka Drugog svetskog rata, sud ga je 1946. godine osudio kao ratnog zločinca zbog saradnje sa NDH, nakon čega je proveo ostatak života u kućnom pritvoru i u zatvoru. Papa Pije XII ga je 1952. godine imenovao za kardinala.

Tadašnji nadbiskup Stepinac prvi put se sastao s Antom Pavelićem 16. aprila 1941, četiri dana nakon proglašenja NDH i izrazio punu podršku ustaškoj novooformljenoj državi.

U pismu papi od 14. juna 1941, Stepinac se zalaže da Vatikan prizna NDH i kaže: "Ne sumnjam Sveti Oče da se ovdje vodi očajna borba na život i smrt između šizme koja je predstavljena u srpstvu i katoličanstva predstavljenog u Hrvatima".

Kako iko može da glasa za ovakvog?

Postavlja se pitanje, kako ovakva osoba može biti bilo čiji izbor? Kako neko ko mrzi svoj narod, pljuje po srpskim žrtvama i huška građane Srbije jedne na druge može biti ikakav uzor?

Da li je ovo plan blokaderske liste? Građanima Srbije se savetuje da dobro razmisle kome će dati svoj glas 25. oktobra...

Sa jedne strane stoji stabilna politika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, poštovanje prema istoriji ovog naroda i njegovim žrtvama, a sa druge blokaderska šizofrenija i ovakvi ljudi bez imalo srama i stida.

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