VUČIĆ SAM PROTIV SVIH: Koliko mora biti jak jedan čovek da protiv njega ustane ceo region? (VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" konstanto je meta napada spolja. Postavlja se pitanje koliko jedan čovek mora biti jak da protiv njega ustane ceo region?!
- Nikome na kugli zemljaskoj ni spolja ni unutra nećemo dati da prekraja narodnu volju. Nikome živom na kugli zemaljskoj. Jer to je vaša volja. Za nas je ona volja Boga - rekao je Vučić tokom jednog od ksupova koje je nedavno održao obilazeći Srbiju.
Ono što je važno istaći je da se napadi na njega i na Srbiju ponavljaju već godinama unazad. I kada pomislimo da ne može gore, uvek se pojavi neko da to ekspresnom brzinom sruši.
Svaka reč Vučića se pomno prati, kako od strane Hrvata tako i od strane Albanaca. Ni jednu priliku do sada nisu propustili da napadnu Srbiju i Aleksandra Vučića.
Sredstva i načini se više ne biraju. Samo je važno biti što žešći u mržnji i želji da se naša zemlja poljulja i uništi do temelja.
Opširnije pogledajte u videu koji sledi:
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