ODJEKNULE VUČIĆEVE REČI: Nikada nećemo prihvatiti blokaderske “vrednosti” kojima izjednačavaju vladiku Nikolaja sa Stepincem (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" objavio je na društvenim mrežama video sa sinoćnjeg skupa u Lazarevcu, gdje je narodu Srbije poslao brojne i važne poruke. Neke od njih se tiči u tzv. studentske liste.

Foto: SNS

- Nikada nećemo prihvatiti blokaderske “vrednosti” kojima izjednačavaju vladiku Nikolaja sa Stepincem - jasan je Vučić.

Vučić je ovim putem podsetio na sramnu izjavu Jove Bakića, lidera "studentske liste".

- Mislite li da takav i takvi treba da nam uče decu? Jel to ta budučnost o kojoj nam govore? Jesu to te nove vrednosti? - upitao je Vučić.

Opšrinije u videu koji sledi:

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