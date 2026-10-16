Politika

TRAKTORSKIM KOLONAMA NE VIDI SE KRAJ! Poljoprivrednici iz cele Vojvodine stigli u Novi Sad na skup Ujedinjene Srbije (FOTO/VIDEO)

В.Н.

16. 10. 2026. u 09:48

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VELIKI skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ biće održan danas, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine.

ТРАКТОРСКИМ КОЛОНАМА НЕ ВИДИ СЕ КРАЈ! Пољопривредници из целе Војводине стигли у Нови Сад на скуп Уједињене Србије (ФОТО/ВИДЕО)

foto: J.Lemajić

Poljoprivrednici iz cele Vojvodine su uranili i već su stigli u Novi Sad. 

foto: J.Lemajić

 

Na ulicama su parkirane nepregledne kolone traktora kojima se ne vidi kraj.

foto: J.Lemajić

foto: J.Lemajić

foto: J.Lemajić

foto: J.Lemajić

foto: J.Lemajić

foto: J.Lemajić

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