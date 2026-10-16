Politika

METRO JE REŠENJE SAOBRAĆAJNIH GUŽVI, ALI I IZVOR RASTA: Mali detaljno objasnio dinamiku radova i kada ćemo imati završenu prvu liniju

В.Н.

16. 10. 2026. u 09:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA PITANjE o tome koje je rešenje problema velikih saobraćajnih gužvi u Beogradu, Siniša Mali, potpredsednik Vlade u tehničkom mandatu kaže da je to metro.

МЕТРО ЈЕ РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ГУЖВИ, АЛИ И ИЗВОР РАСТА: Мали детаљно објаснио динамику радова и када ћемо имати завршену прву линију

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

On je objasnio kojom dinamikom teku radovi.

- Mi smo gradilišta prve dve stanice metroa pokrenuli. To su istovremeno ulazna okna za krtice. Jedna krtica kreće sa Makiškog polja, druga na Karaburmi, one će se naći na Sajmu. Kako dobijamo građevinske dozvole, tako otvaramo građevinske radove. Vi ćete naredne godine na svim stanicama prve linije metroa, 21 stanica, imati radove. Krtica radi 10 metara dnevno. Oni će se naći na Sajmu. Mi ćemo do 2029. završiti sve građevinske radove što se prve linije tiče. Ulazimo u 2030. već gradimo veliki depo. Mi do 2031. sigurno imamo prvu liniju metroa. To je veliki projekat, mnogo smo vremena izgubili na geodeziju, geomehaniku, ispitivanje tla. To je takođe i novi izvor rasta. Jedno vuče drugo. Nije niša izolovano - kaže Mali.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MAJCI DUGUJEM VELIKO IZVINJENJE: Slađana Tomašević otvorila dušu - Nisam je poslušala, moj privatni život je ispaštao

"MAJCI DUGUJEM VELIKO IZVINjENjE": Slađana Tomašević otvorila dušu - "Nisam je poslušala, moj privatni život je ispaštao"