MALI: "Studentska lista" je najveća prevara!
SINIŠA Mali, ministar finasnija i poptredsednik Vlade u tehničkom mandatu je tokom svog gostovanja na Kurir TV pomenuo i tzv. studentsku listu rekavši da su oni najveća prevara.
Mali kaže da je "studentska lista" najveća prevara.
- Šoškić je njima neformalni kandidat za predsednika vlade. Dejan Šoškić u isto vreme dok je obavljao funkciju predsednika Saveta guvernera svoj softver prodavao. Jedna Privredna banka plaćala 4,9 miliona Šoškićevoj firmi... Majstor je dominirao u ekonomiji, ali i u korupciji. Čovek je apsolutna prevara, kao i cela "studentska lista". Sve banke su propale, tajkuni novac vraćali nisu. Skoro milijarda evra je koštala rehabilitacija. Sve je tu, crno na belo, svi podaci, svi datumi. Oni kao da žive u svom mehuru - navodi Mali.
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