MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali gost je Kurir televizije.

Foto Printskrin Kurir TV

Mali govori o tome kako je Srbija ostvarila najimpresivniji ekonomski zaokret u Evropi, ali i o drugim aktuelnim temama.

Rekao je da je jako važno da se sa ljudima razgovara i da se pokaže briga o ljudima.

Govoreći o planu za jug i istok Srbije, kazao je da je reč o kokretnim planovima.

- Nije to palo sa neba. Ne, to je u razgovoru predsednika Vučića sa narodom, kako bi se ubrzao razvoj tih regiona. I zato imamo konkretne planove za jug i istok Srbije, na kraju krajeva za celu Srbiju - naglasio je Mali.

- Prošli smo kroz teške mere fiskalne konsolidacije, zbog ambisa u kom nas je ostavila prethodna vlast. Upravo posledica rada onih ljudi koji su na blokaderskoj listi. Svi su oni bili na vlasti, vodili ekonomsku politiku i doveli do kolapsa ekonomiju - naveo je Mali i podsetio na Vučićeve reči da su to "reciklirani kadrovi DOS-a".

Foto: Printskrin Kurir TV

- Samo da podsetim, upravo u to vreme, Dejana Šoškića, propale su Privredna banka, Univerzal banka, Nova agro banka, Razvojna banka Vojvodine. U fokusu njihove politike su bili tajkuni, a ne ljudi. Tako su upravljali time, i moja poruka za građane je - 25. oktobra, bude li ponovo Dejan Šoškić došao, ili neki Dragan Đilas, eto nama ponovo tajkuna. Zato što oni ne znaju kako da funkcionišu na drugi način. Tajkuni danas ne upravljaju Srbijom, stabilan nam je devizan kurs, i građani od toga imaju korist. Nikada nam plate i penzije nisu veće - rekao je Mali.

Dodao je da je tada pola miliona ljudi ostalo bez posla, a fabrike zakatančene.

Ističe da je danas kurs stabilan.

- Vi kurs branite zato što imate nikada veće državne rezerve, branite radnim mestima, 467 fabrika otvoreno, nikada manji broj nezaposlenih i nikada veće plate - rekao je i podsetio da je prethodna vlast kada je odlazila na računu bilo 70 miliona evra.

- 350 miliona evra je trebalo samo za isplatu penzija tog meseca - kazao je.

Podsetio je na povećanje plata i penzija od 1. decembra.

Foto: Printsrkin Kurir TV

Mali kaže da je studentska lista najveća prevara.

- Šoškić je njima neformalni kandidat za predsednika vlade. Dejan Šoškić u isto vreme dok je obavljao funkciju predsednika Saveta guvernera svoj softver prodavao. Jedna Privredna banka plaćala 4,9 miliona Šoškićevoj firmi... Majstor je dominirao u ekonomiji, ali i u korupciji. Čovek je apsolutna prevara, kao i cela studentska lista. Sve banke su propale, tajkuni novac vraćali nisu. Skoro milijarda evra je koštala rehabilitacija. Sve je tu, crno na belo, svi podaci, svi datumi. Oni kao da žive u svom mehuru - navodi Mali.

- Oni iz svog mehura očigledno da izađu ne mogu - dodao je.

On je podsetio da je u njihovo vreme MMF pobegao iz Srbije, a investicioni kreditni rejting bio je misaona imenica.

- Ja ne kažem da je sve idealno. Imamo izuzetno dobre rezultate, ali ima još dosta toga da se uradi - kaže Mali.

- Nama se udeo javnog duga u BDP smanjuje zato što imamo investicije. Jedan Beogrda na vodi nam je doneo deset i po hiljada radnih mesta. Ekspo će da proizvede 360 hiljada novih radnih mesta - rekao je Mali.