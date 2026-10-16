"DOMINIRAO U EKONOMIJI, ALI I U KORUPCIJI" Mali o Šoškiću: Apsolutna prevara, kao i cela studentska lista

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali bio je gost Kurir televizije.

Foto Printskrin Kurir TV

Mali je govorio o tome kako je Srbija ostvarila najimpresivniji ekonomski zaokret u Evropi, ali i o drugim aktuelnim temama.

- Ono što je za nas važno je da sa svakim razgovaramo, sa privrednicima, poljoprivrednicima, sa svima. Dosta je u Srbiji urađeno, ima i dosta toga što nije urađeno, i hoćemo da vidimo gde smo grešili. Imali smo najbolju nameru da sve popravimo, i dosta toga je urađeno, od bolnica, puteva, škola - rekao je on i dodao da je važno da se pokaže briga o ljudima.

Govoreći o planu za jug i istok Srbije, kazao je da je reč o kokretnim planovima.

- Nije to palo sa neba. Ne, to je u razgovoru predsednika Vučića sa narodom, kako bi se ubrzao razvoj tih regiona. I zato imamo konkretne planove za jug i istok Srbije, na kraju krajeva za celu Srbiju - naglasio je Mali.

- Prošli smo kroz teške mere fiskalne konsolidacije, zbog ambisa u kom nas je ostavila prethodna vlast. Upravo posledica rada onih ljudi koji su na blokaderskoj listi. Svi su oni bili na vlasti, vodili ekonomsku politiku i doveli do kolapsa ekonomiju - naveo je Mali i podsetio na Vučićeve reči da su to "reciklirani kadrovi DOS-a".

Foto: Printskrin Kurir TV

- Samo da podsetim, upravo u to vreme, Dejana Šoškića, propale su Privredna banka, Univerzal banka, Nova agro banka, Razvojna banka Vojvodine. U fokusu njihove politike su bili tajkuni, a ne ljudi. Tako su upravljali i moja poruka za građane je - 25. oktobra, bude li ponovo Dejan Šoškić došao ili neki Dragan Đilas, eto nama ponovo tajkuna. Zato što oni ne znaju kako da funkcionišu na drugi način. Tajkuni danas ne upravljaju Srbijom, stabilan nam je devizan kurs i građani od toga imaju korist. Nikada nam plate i penzije nisu bile veće - rekao je Mali.

Dodao je da je za vreme bivše vlasti pola miliona ljudi ostalo bez posla, a fabrike zakatančene.

Ističe da je danas kurs stabilan.

- Vi kurs branite zato što imate nikada veće državne rezerve, branite radnim mestima, 467 fabrika otvoreno, nikada manji broj nezaposlenih i nikada veće plate - rekao je i podsetio da kada je prethodna vlast odlazila na računu bilo 70 miliona evra.

- 350 miliona evra je trebalo samo za isplatu penzija tog meseca - kazao je.

Podsetio je na povećanje plata u javnom sektoru i penzija, koje od 1. decembra očekuje građane Srbije.

Foto: Printsrkin Kurir TV

Mali kaže da je studentska lista najveća prevara.

- Šoškić je njima neformalni kandidat za predsednika vlade. Dejan Šoškić u isto vreme dok je obavljao funkciju predsednika Saveta guvernera svoj softver prodavao. Jedna Privredna banka plaćala 4,9 miliona Šoškićevoj firmi... Majstor je dominirao u ekonomiji, ali i u korupciji. Čovek je apsolutna prevara, kao i cela studentska lista. Sve banke su propale, tajkuni novac vraćali nisu. Skoro milijarda evra je koštala rehabilitacija. Sve je tu, crno na belo, svi podaci, svi datumi. Oni kao da žive u svom mehuru - navodi Mali.

- Oni iz svog mehura očigledno da izađu ne mogu - dodao je.

On je podsetio da je u njihovo vreme MMF pobegao iz Srbije, a investicioni kreditni rejting bio je misaona imenica.

- Ja ne kažem da je sada sve idealno. Imamo izuzetno dobre rezultate, ali ima još dosta toga da se uradi - kaže Mali.

- Nama se udeo javnog duga u BDP smanjuje zato što imamo investicije. Jedan Beogrda na vodi nam je doneo deset i po hiljada radnih mesta. Ekspo će da proizvede 360 hiljada novih radnih mesta - rekao je Mali.

O akcentu na porodični biznis

Mali ističe da su njegovi najlepši trenuci sa ljudima, obilazeći porodične firme.

- To je osnova naše ekonomije, stub privrede. To su stotine hiljada malih preduzeća, i naša je obaveza da slušamo njih. Ljudi zaboravljaju da smo mi tokom korone podržali mikro, mala preduzeća, i preduzetnike. Samo nas je to interesovalo, mi smo na konkretnim merama pokazali koliko brinemo o tim ljudima. Ja ih slušam, i oni traže prediktabilnost od države. To je jedino što traže, oni računaju na stabilan kurs. Svi koji su odgovorni, koji vode porodične biznise, sećaju se vremena do 2012. godine. Traže stabilan kurs i okruženje, nove tehnologije, otvaranje šanse kroz Ekspo da otvore nova tržišta. To je odgovorna politika prema tim preduzećima. A oni su pravi stub naše ekonomije - kazao je Mali.

O metrou

On kaže da se već radi na dve stanice metroa, i da jedna krtica kreće sa Makiškog polja, druga sa Karaburme.

- Mi smo gradilišta prve dve stanice metroa pokrenuli. To su istovremeno ulazna okna za krtice. Jedna krtica kreće sa Makiškog polja, druga na Karaburmi, one će se naći na Sajmu. Kako dobijamo građevinske dozvole, tako otvaramo građevinske radove. Vi ćete naredne godine na svim stanicama prve linije metroa, 21 stanica, imati radove. Krtica radi 10 metara dnevno. Oni će se naći na Sajmu. Mi ćemo do 2029. završiti sve građevinske radove što se prve linije tiče. Ulazimo u 2030. već gradimo veliki depo. Mi do 2031. sigurno imamo prvu liniju metroa. To je veliki projekat, mnogo smo vremena izgubili na geodeziju, geomehaniku, ispitivanje tla. To je takođe i novi izvor rasta. Jedno vuče drugo. Nije niša izolovano - kaže Mali.

Pozvao je građane na skup u Novi Sad i da daju podršku listi "Ujedinjena Srbija" i Aleksandru Vučiću.

- Da ne dozvolimo da se tajkuni i reciklirani kadrovi DOS-a vrate na vlast - poručio je Mali.