ADISU AHMETOVIĆU UKINUT IMUNITET: Lobista za takozvano Kosovo obuhvaćen istragom o korupciji
AHMETOVIĆ je poslanik u Bundestagu od 2021. godine, i poznat je po svojim stavovima i delovanju vezanim za Zapadni Balkan, uključujući i česte napade na račun politike Srbije i srpskog rukovodstva, na primer u vezi sa Kosovom i Metohijom, tražeći da Beograd prizna nezavisnost.
Nemački bundestag ukinuo je danas imunitet poslaniku Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD) Adisu Ahmetoviću, poreklom iz Bosne i Hercegovine, kako bi omogućio sprovođenje pretresa u okviru istrage o korupciji u Hannoveru.
Ahmetović je poslanik u Bundestagu od 2021. godine, i poznat je po svojim stavovima i delovanju vezanim za Zapadni Balkan, uključujući i česte napade na račun politike Srbije i srpskog rukovodstva, na primer u vezi sa Kosovom i Metohijom, tražeći da Beograd prizna nezavisnost.
Službenici Kancelarije javnog tužilaštva u Hannoveru pretresli su stan i poslovne prostorije Ahmetovića, uključujući i njegovu kancelariju u Bundestagu, prenosi „Spiegel“.
Ahmetović je jedan od trojice političara SPD-a obuhvaćenih istragom koja se, prema medijskim izveštajima, odnosi na tender za lokaciju bolnice u Lehrteu, nedaleko od Hannovera.
Slučaj je dospeo u javnost nakon što je policija 9. septembra pretresla prostorije Štefena Krahea (Steffen Krache), lidera regionalne uprave Hanovera, zbog sumnje na nezakonitu korist u postupcima javnih nabavki.
Tužilaštvo je početkom oktobra potvrdilo da se istraga vodi i protiv Ahmetovića, te Štefena Politcea (Steffena Politzea), šefa poslaničke grupe SPD-a u parlamentu Donje Saksonije.
Politce je nakon toga podneo ostavku na stranačku funkciju.
Advokat Ahmetovića okarakterisao je pretrese prostorija svog klijenta kao „nezakonite”.
„Mere sprovedene danas u kancelarijama i privatnim stanovima mog klijenta bile su nepotrebne i potpuno nesrazmerne”, rekao je Holger Nitz.
On je najavio da namerava da uloži zvaničan prigovor na nalog za pretres.
Nitz je rekao da su on i njegov klijent izrazili „potpunu spremnost na saradnju” sa javnim tužilaštvom, kao i da su zatražili potrebne informacije kako bi mogli da daju zvaničan odgovor, prenosi
„Činjenica da se to nije dogodilo, već je umesto toga izvršen pretres, deluje neprimereno i neće doprineti napretku istrage”, smatra advokat i dodaje da je šteta, kako profesionalna tako i lična, prouzrokovana ovim postupcima, potpuno nesrazmerna iznetim optužbama.
Kako je javno tužilaštvo potvrdilo na upit NDR-a, istražitelji su pretresli tri stambena objekta – dva u Hannoveru i jedan u Berlinu – kao i Ahmetovićevu kancelariju u Bundestagu. Ovo je usledilo nakon odluke Bundestaga da ukine imunitet Ahmetoviću. Javno tužilaštvo ga tereti za saučesništvo u ograničavanju konkurencije i dogovaranje u postupcima javnih nabavki, uz neovlašćeno odavanje poslovnih tajni.
Prema pisanju medija, Ahmetović je bio prisutan u svojoj kancelariji u Bundestagu i predao je svoj pametni telefon.
Informacije do kojih je došao NDR Donja Saksonija ukazuju na to da su tokom pretresa zaplenjeni i fajlovi, kao i drugi elektronski podaci, prenosi nitnews.
Inače, Ahmetović takođe obavlja funkciju predsednika ogranka SPD-a u Hannoveru.
alo.rs
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