Dodik: Republika Srpska bila bi prva meta blokadera!

LIDER Srba u Republici Srpskoj i predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik upozorio je a bi Republika Srpska bila prva meta ukoliko bi Studentska lista došla na vlast u Srbiji.

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Dodik je u ekskluzivnom intervjuu za Alo! govorio o predstojećim izborima u Srbiji 25. oktobra, značaju Aleksandra Vučića za srpski narod s obe strane Drine, ali i mogućem scenariju izazivanja haosa tokom izborne noći. Uveren je u pobedu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ i poručuje da bi svaki drugačiji ishod, prema njegovoj oceni, predstavljao ozbiljnu opasnost za Republiku Srpsku.

*Bliže se izbori u Srbiji koje mnogi ocenjuju kao presudne za budućnost naše zemlje. Kakva su vaša očekivanja?

- Očekujem pobedu Aleksandra Vučića i njegove liste. Ne kažem to iz želje - kažem to jer vidim Srbiju. Vidim fabrike koje rade, puteve koji se grade, plate i penzije koje rastu. Vidim lidera Aleksandra Vučića koji ne kleči ni pred kim i koji je Srbiju vratio na mapu sveta.

Ovi izbori jesu presudni. Ali ne zato što je Srbija u krizi - nego zato što postoje oni koji bi da je gurnu u krizu. Isti oni kojima je smetala jaka Srbija, isti oni koji su rušili legitimne vlade širom sveta, isti oni koji su i meni sudili - oni bi sad da preko svojih poslušnika uđu i u Srbiju.

Aleksandar Vučić je brana tome. I zato će pobediti. A za Republiku Srpsku svaki drugi ishod bio bi opasan - jer Srbija bez jakog Vučića znači i slabiju Srpsku. Mi to ne smemo sebi da dozvolimo.

*Protivnici vlasti ne kriju da Republiku Srpsku smatraju za genocidnu tvorevinu... Šta mislite da bi se dogodilo sa njom ukoliko bi Studentska lista pobedila na izborima?

- Oni neće i ne mogu pobediti. To su oni sami rekli - ne moram ja da izmišljam. Genocidna tvorevina. To je njihov rečnik. To je ono što misle o nama, o našoj deci, o našim borcima, o svemu što smo gradili. Šta bi bilo da takvi dođu na vlast? Pa, prvo - neće. Srbija nije toliko luda da preda ključeve ljudima koji mrze pola svog naroda. Ali kad bi i došli - Republika Srpska bi bila njihova prva meta. Povukli bi svaku podršku. Pokušali bi da nas izoluju, da nas predstave kao problem, da nas kazne. Jer oni Srpsku ne vide kao dom Srba - oni je vide kao grešku koju treba ispraviti.

Zato je važno da Srbija 25. oktobra pokaže da takvi nemaju šta da traže. I pokazaće. Srbija je uz Srpsku. I tako će i ostati - dok je Aleksandar Vučić na čelu.

Foto: printskrin Instagram/avucic

*Veliki deo kampanje Studentske liste je upravo posvećen napadima na Srbe iz Republike Srpske, kao i potenciranju stava da se u Srebrenici dogodio genocid. Po vašem mišljenju, šta je glavni razlog za povampireni šovinizam i neutemeljene napade na Republiku Srpsku?

- Dve stvari. Prvo - spoljni nalog. Drugo - unutrašnja nemoć.

Kad nemate program, kad nemate rezultate, kad nemate ništa osim mržnje - onda vam mržnja postane jedina politika. A kad vas još i plate da tu mržnju usmerite protiv Srba i Srpske - onda postanete ono što su oni danas. Glasnici tuđih interesa.

Pogledajte ko ih finansira, ko ih hvali, ko ih gura u medije. Iste one strukture koje su decenijama pokušavale da slome Srpsku. Isti oni koji su na Kosovu gazili međunarodno pravo, a sad drže lekcije o Srebrenici. Isti oni koji su mene sudili jer nisam poslušao neizabranog Šmita.

Ti ljudi ne mrze mene. Oni mrze Srpsku. I mrze svakog Srbina koji neće da klekne. Njihova kampanja je najbolji dokaz da smo na pravom putu. Kad vas takvi napadaju - znači da ste im trn u oku. A mi to i hoćemo da budemo.

*S druge strane, nikada niste skrivali ogromnu podršku koju ste dobijali od Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. On i tokom ove predizborne kampanje obećava narodu da će dati sve od sebe da sačuva i Kosovo i Republiku Srpsku. Koliko bi za narod u RS bilo značajno da on postane premijer?

- Ogromno. I to nije fraza - to je egzistencija. Vučić je čovek koji je bio uz nas kad je bilo najteže. U noći kad je pomahnitalo Sarajevo mislilo da može da slomi Republiku Srpsku - on je prvi bio tu. Ne preko savetnika, ne preko saopštenja. Lično. To se ne zaboravlja.

Srbija pod Vučićem je prvi put poslije dugo vremena stala iza Srpske ne samo rečima nego delima. Auto-putevi, bolnice, investicije, podrška u UN, u Savetu bezbednosti, svuda gde je trebalo. I što je najvažnije – Vučićeva Srbija se ne stidi Srpske. Ne izvinjava se zbog nas. Ne sklanja nas u ćošak kad dolaze stranci. To je ono što narod u Republici Srpskoj oseća.

Kad Aleksandar Vučić postane premijer - to je poruka Srbima s obe strane Drine da imaju državu koja ih neće ostaviti. I da imaju lidera koji razume da je srpski narod jedan, bez obzira na administrativne granice.

*Pojavljuju se razne informacije da bi mogao da se dogodi haos tokom izborne noći. Neki maštaju o 5. oktobru i upadu u Skupštinu, gde će navodno braniti izbornu volju. Da li vi mislite da bi tako nešto moglo da se desi?

- Ovo nije stvar maštanja. Ovo je scenario koji se ponavlja, i to po istom receptu - receptu obojenih revolucija.

Suština tog recepta je jednostavna: ne pobeđuje se na biralištima, nego se prvo stvori narativ da si već pobedio. Preko svojih medija, preko organizacija koje finansira inostranstvo, preko dobro tempiranih laži, oni danima pre izbora puštaju priču kako je pobeda njihova, kako je protivnik slab, kako će narod izaći na ulicu. Cilj nije istina - cilj je da se ljudima da dovoljno jak razlog da poveruju, jer se kriza i sukob prave upravo na takvom unapred pripremljenom narativu. Zato je važno da u toj laži bude i dovoljno istine da zvuči uverljivo - a dovoljno iskrivljena da proizvede bes.

Oni vrlo dobro znaju da gube. Zato i pribegavaju tom receptu. To nije izraz snage niti uverenja da pobjeđuju - to je izraz nemogućnosti da prihvate poraz i nemoći da ga iznesu na dostojanstven način.

Ali izborni dan i Vučićeva pobeda stavljaju tačku na taj scenario. Jer u trenutku kada se izbroje glasovi, nestaje prostor za izmišljotine. Ostaje samo ono što je narod rekao.

A ja sam apsolutno uveren da će narod izabrati Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića za narednog predsednika Vlade Srbije.

O UBEDLjIVOJ POBEDI U RS I BIH:PROTIVNICI SU POTCENILI SRBE!

*Odličan rezultat ste ostvarili na nedavno završenim izborima u Republici Srpskoj i BiH, rekli ste sličan onom od pre 20 godina, suvišno je pitati da li ste zadovoljni, ali pitaćemo: „U čemu je tajna?“.

- Tajna je u tome što nikada nismo pokušali da prevarimo svoj narod. Nudili smo ono što možemo da ispunimo, a ne ono što lepo zvuči. I narod je to prepoznao.

Druga stvar - mi se ne stidimo svoje borbe. Dok su drugi obilazili strane ambasade i čekali da im neko spolja reši politički život, mi smo radili. Gradili smo, pregovarali, tukli se tamo gde treba i popuštali tamo gde mora. Narod to vidi. I narod to nagrađuje.

Treća stvar - protivnici su potcenili Srbe. Mislili su da je dovoljno da me mrze, pa će narod da ih prati. A narod ne mrzi. Narod bira. I izabrao je - ponovo, ubedljivo, jasno. Zato je ova pobeda i slična onoj od pre dvadeset godina. Ne samo po brojkama nego po tome što smo još jednom pokazali da je srpska samosvest jača od svake kampanje, svake podvale i svake strane intervencije.

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