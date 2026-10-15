Politika

SKANDAL NA N1: Svima dali završnu reč sem Marini Raguš - Kukavički joj utišali mikrofon (VIDEO)

В.Н.

15. 10. 2026. u 21:03

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DA je cenzura glavno oruđe blokaderskih medija pokazalo se i u najnovijoj debati, kada je kandidaktinji liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Marini Raguš onemogućeno, kao što je to ostalim sagovornicima, da kaže išta u završnoj reči.

СКАНДАЛ НА Н1: Свима дали завршну реч сем Марини Рагуш - Кукавички јој утишали микрофон (ВИДЕО)

Foto: N1 Printskrin

Kako bi u svom stilu izbegli da narod čuje istini, N1 cenzori su joj utišali mikrofon.

Jeftino, u njihovom stilu, ali kako kaže Aleksandar Vučić - mnogi koji gledaju N1 su odlučili da ipak glasaju za listu pod rednim brojem jedan, jer tolika mržnja blokaderskih medija prema Srbiji i istini pokazuje koja nam opcija jedino preostaje za spas Srbije. 

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