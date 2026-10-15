SKANDAL NA N1: Svima dali završnu reč sem Marini Raguš - Kukavički joj utišali mikrofon (VIDEO)

DA je cenzura glavno oruđe blokaderskih medija pokazalo se i u najnovijoj debati, kada je kandidaktinji liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Marini Raguš onemogućeno, kao što je to ostalim sagovornicima, da kaže išta u završnoj reči.

Foto: N1 Printskrin

Kako bi u svom stilu izbegli da narod čuje istini, N1 cenzori su joj utišali mikrofon.

Skandal na N1! Samo Marini Ragus sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" nisu dali završnj reč https://t.co/vIoI2MAagE — Moral (@Moral_nemoral) October 15, 2026

Jeftino, u njihovom stilu, ali kako kaže Aleksandar Vučić - mnogi koji gledaju N1 su odlučili da ipak glasaju za listu pod rednim brojem jedan, jer tolika mržnja blokaderskih medija prema Srbiji i istini pokazuje koja nam opcija jedino preostaje za spas Srbije.

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