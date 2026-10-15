Politika

VUČIĆ ODBRUSIO BLOKADERIMA U LAZAREVCU: Šta radite tačno?

Novosti online

15. 10. 2026. u 18:28

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U LAZAREVCU se u prepunom Sportsko-rekreativnom centru "Kolubara" održava skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

ВУЧИЋ ОДБРУСИО БЛОКАДЕРИМА У ЛАЗАРЕВЦУ: Шта радите тачно?

Foto: printskrin TV Informer

Na skupu govori nosilac liste Aleksandar Vučić. Osvrnuo se na blokadere koji su hteli da blokiraju skup.

- Ima ih ukupno 60-70. Šta je smisao. Šta radite tačno? Šta vam je namera? Namera vam da sprečite nekoga da govori? To nikada nije bio slučaj u Srbiji. Nikada nismo imali ljude koji bi pokušavali da nekome kažu da ne sme da dođe negde i kaže bilo šta - ističe Vučić.

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