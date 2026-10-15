VUČIĆ ODBRUSIO BLOKADERIMA U LAZAREVCU: Šta radite tačno?
U LAZAREVCU se u prepunom Sportsko-rekreativnom centru "Kolubara" održava skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Na skupu govori nosilac liste Aleksandar Vučić. Osvrnuo se na blokadere koji su hteli da blokiraju skup.
- Ima ih ukupno 60-70. Šta je smisao. Šta radite tačno? Šta vam je namera? Namera vam da sprečite nekoga da govori? To nikada nije bio slučaj u Srbiji. Nikada nismo imali ljude koji bi pokušavali da nekome kažu da ne sme da dođe negde i kaže bilo šta - ističe Vučić.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)