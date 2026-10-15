VUČIĆ ODBRUSIO BLOKADERIMA U LAZAREVCU: Šta radite tačno?

U LAZAREVCU se u prepunom Sportsko-rekreativnom centru "Kolubara" održava skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: printskrin TV Informer

Na skupu govori nosilac liste Aleksandar Vučić. Osvrnuo se na blokadere koji su hteli da blokiraju skup.

- Ima ih ukupno 60-70. Šta je smisao. Šta radite tačno? Šta vam je namera? Namera vam da sprečite nekoga da govori? To nikada nije bio slučaj u Srbiji. Nikada nismo imali ljude koji bi pokušavali da nekome kažu da ne sme da dođe negde i kaže bilo šta - ističe Vučić.