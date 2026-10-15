PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vućić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govori pred narodom u Lazarevcu.

Foto: printskrin TV Informer

Obraćanje Aleksandra Vučića

- Da mogu da imaju nadstrešnicu, toalet, da imaju sve kad dođu na autobusku stanicu. Problem je što je to trebalo da rešavaju neki drugi ljudi. Problem je to što nisu razgovarali sa ljudima. Ne mogu da vam objasnim koliko me to muči, koliko mi to dodaje tereta na leđa. Zbo nepažnje, ne brige, vi ljudi sa lokala morate da platite političku cenu- Hoću da vam kažem važnu stvar. Danas u Kolubari radi 14.000 ljudi. Sve zavisi od Kolubare. Moramo da pronađemo i rešenje za žene. Da rade, da dođe i druga i treća plata u porodice. Ne znam da li ste svesni đta znači Vož Karađorđe i spajanjem u Lazarevcu puta iz Mladenovca. Izlazićete na autoput, da idete u Tursku, Grčku, Kragujevac. Ovo sam vam sve rekao, koliko mi je stalo do svakog sela. Da vam pokažem kako ćemo sebe da menjamo. Isti slučaj sa ljudima u Obrenovcu, želim da im kažem da ćemo da brinemo o zapošljavanju, o davanju većih plata - kaže Vučić.

- Ima ih ukupno 60-70. Šta je smisao. Šta radite tačno? Šta vam je namera? Namera vam da sprečite nekoga da govori? To nikada nije bio slučaj u Srbiji. Nikada nismo imali ljude koji bi pokušavali da nekome kažu da ne sme da dođe negde i kaže bilo šta - ističe Vučić.