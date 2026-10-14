"NISMO SE SAVIJALI NAJVEĆIM SILAMA, A NEĆEMO NI VAMA": Vučić odgovorio Zagrebu i Podgorici

ALEKSANDAR Vučić odbrusio je potpredsedniku Skupštine Crne Gore i vlastima u Zagrebu na sramne zahteve da Srbija plaća navodne odštete.

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Poručio je da je Srbija slobodarska država sa ozbiljnom tradicijom koja nikada nije i nikada neće plaćati reket regionalnim moćnicima i kriminalnim klanovima.

Potpredsednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković kaže da Srbija treba da preuzme i plati raznu odštetu Crne Gore.

- Da bi ljudi razumeli o čemu je reč. Hrvatska sada, naravno, se sili kao članica Evropske unije i NATO-a, pošto joj baš ne ide to što se sili, ne uspeva baš na Srbiji, jer ako ništa, postoji neki Vučić koji im se suprotstavlja, i to im se suprotstavlja javno, i ne dozvoljava da Srbija bude unižena. I kako bi se to uličnim žargonom, a svakako jezički pogrešno, bi bilo rečeno: ne dozvoljavam da nas ponište kao državu. Ja sam srećan što u Srbiji taj slobodarski duh je veoma snažno izražen, i što mi znamo šta je naš posao. A što se njih tiče, oni ne, oni gledaju da ispune: gde ovi iz Hrvatske, gde ovi iz Zagreba okom, oni skokom. I sad je njima u Zagrebu palo na pamet da im je Crna Gora dužna 2.700.000.000, za šta Bog zna, kao da je važno. Stručnjak je rekao da mi to platimo, ali ovo je država slobodnog i slobodarskog naroda, koja neće da plaća reket nikome. Ovo je država sa ozbiljnom tradicijom. Ovo je država slobodnog i slobodarskog naroda, koji neće da plaća reket nikome, ni Crnoj Gori ni Hrvatskoj - naveo je i dodao:

- Mi nismo plaćali reket ni najvećim svetskim silama, a ne vama da plaćamo reket. Zato što ste "umišljene sile", regionalne ili ne znam šta već. Ako moramo da plaćamo reket zbog prisustva vaših klanova ovde, što ubijate i naše ljude s vremena na vreme, jer ste najveći šverceri droge u Evropi i tako dalje, dakle gledamo da to rešavamo, i to smo smanjili na najniži nivo.

(Alo.rs)