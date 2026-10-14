VUČIĆ UPOZORAVA: Blokaderi i Kurti pletu mrežu oko naše zemlje!

Aleksandar Vučić govorio je o opasnim vezama takozvane "studentske" liste i režima u Prištini, istakavši da ih je otvoreno podržao Nenad Rašić, desna ruka Aljbina Kurtija koji se zalaže za nezavisno Kosovo i uvođenje sankcija Rusiji

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- S tim u vezi, ne smeta im saradnja sa Aljbinom Kurtijem, hteo to neko da prizna ili ne, ali to je tako, činjenice o tome govore. A šta izvinite? A šta izvinite da ne prizna? A šta da ne prizna? Ko je vodio kolo u Nišu? Ko je danas javno podržao najvećim svojim saopštenjem "desna ruka Aljbina Kurtija, Nenad Rašić"? Njegov sin vam je vodio kolo. Što se pravite naivni? Nenad Rašić danas je izdao saopštenje. Kaže: "Podržati studente"? Podržati studente u ovom kritičnom momentu za nas je obaveza. Glasanje za studentsku listu je iznad svega civilizacijski. Samo ti, samo ti ljudi moraju da znaju šta je civilizacijski čin. Moraju da znaju to. Nenad Rašić se zalaže za nezavisno Kosovo i kaže da je ta stvar ne samo gotova, već i da je ona dobra za srpski narod - naveo je i dodao:

- Dakle, to su njegovi stavovi, kao i stavovi o uvođenju sankcija Rusiji, kao i stav da je Srbija počinila genocid, odnosno srpski narod; to su sve stavovi Nenada Rašića, desne ruke Aljbina Kurtija. Kao da su ljudi zaboravili šta nam se dogodilo posle 5. oktobra. I neću da vam krijem, uništili bi zemlju. Ja ću da im čestitam iste večeri ako pobede. Iste večeri ću da čestitam. I iste večeri ću da kažem šta će da bude sa zemljom. Uopšte nemojte da imate iluzije. Ja se sećam Milanovića kad je izgubio izbore, iste večeri je rekao kako će da bude i koliko će loša vlast da bude. Pa neka je tamo sledeća dobija. Srbija nije igračka. I nemojte da se neko pravi naivan da ne vidi šta je to što se tačno zbiva.

(alo.rs)