FAŠIZAM "STUDENTSKE" LISTE Vučić: Blokaderi već dve godine sprovode pravi revolucionarni teror

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 odgovorio je na izjavu reditelja Gorana Markovića da je "Srbija porno država".

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Goran Marković na HRT: "Srbija je porno država"

- Veliki intelektualac, gromada kaže "EKSKALACIJA", ne znam šta to znači. Našli su nam studentki blokaderi novu imenicu. Nama broje zube, da ne broje nešto drugo, kako bi se zabrojali kad kažu "ekskalacija". Najpre bih analizirao kolika je potreba hrvatske države da sprovede zajedno sa svojim poslušnicima do kraja obojenu revolucoju u Srbiji. Ministarstvo spoljnih poslova je to trebalo davno da uradi. Ako su i danas uradili, da ostane trag, da se Hrvatska mešala najotvorenije u naš izborni proces. Nijedna zemlja se nikad i tako nije brutalno mešala u nečije izbore kao Hrvatska u naše. Što se tiče revolucionarnog terora, oni već dve godine sprovode pravi revolucionarni teror. Nisu ga još napravili kao profesor Duš. On je napravio najveći logor kojim su upravljala deca, bilo 16.000 ubijenih ljudi uz minimalno korišćenje municije. Kako su terorisaloi puteve, od škola, bolnica, lepili etiketu svakome, kriminalizovala svakoga. S vremena na vreme ću da ih ispravljam, umesto da čitaju knjige oni su nam brojali zube. Ti ljudi koji broje zube...Od čijih para je sniman "Delirijum tremens"? Državnih. Tad Vučić nije bio kriminalac. Pucali na ljude, upucali Bogdanovića sa dva metka, nožem ranili mladića, tukli desetine ljudi. Niko ih nije tukao. Oni koji su odmah su uhapšenu. U laži su kratke noge. Ti ljudi koji govore u revolucionarnom teroru... U Čačku, Užicu, Kragujevcu pamte, kako se to odvijalo 1946, 1947, mnogi pamte kako je bilo posle Petog oktobtra. Kad vas pošalju preko noći na Goli otok, pa idete na preki sud. Ja sam najveći protivnik takvih priča. Prošli smo već to dva puta. Srbi ne verujem da će to treći put sebi da urade. To stoji u glavi većine Srba. Ako tri puta na istu stvar padneš, onda je problem u tebi, odnosno nama. Sve drugo što bih govorio o čoveku koje je nesunjmivo uspešan roditelj, naravno ne dovoljno pismen, nemam šta da kažem, da stvari, kako on reče, ne bi eKskalirale. Njima je to sad biti ili ne biti. Našli su one koji će da služe njihovim interesima u našoj zemlji. I oni i Priština i zvanična Podgorica - kaže Vučić.