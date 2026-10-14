VUČIĆ PORUČIO: Moraćemo da gradimo i nuklearke

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da će Srbija morati da se okrene nuklearnoj energiji,

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- Nastaviećmo izgradnju pruga, posebno zainteresovan za Banatsku prugu, prugu na istoku zemlje. Moramo da idemo u energetski brzi napredak i nije pitanje tu plata i para, plaćaćemo, moramo da radimo ubrzamo, da razmišljamo o malim nuklearkama, kako da pravimo transmitersku mrežu prema Rumuniji, kako da sve ubrzamo. Da ne govorimo o projektima za naftovode, da vidimo sa Mađarima, Rumunima, Makedoncina. O gasoovodima i interkonektorima. Mngoo poslova ima oko energetike - kaže Vučić.