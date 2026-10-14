VUČIĆ PORUČIO: Moraćemo da gradimo i nuklearke
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da će Srbija morati da se okrene nuklearnoj energiji,
- Nastaviećmo izgradnju pruga, posebno zainteresovan za Banatsku prugu, prugu na istoku zemlje. Moramo da idemo u energetski brzi napredak i nije pitanje tu plata i para, plaćaćemo, moramo da radimo ubrzamo, da razmišljamo o malim nuklearkama, kako da pravimo transmitersku mrežu prema Rumuniji, kako da sve ubrzamo. Da ne govorimo o projektima za naftovode, da vidimo sa Mađarima, Rumunima, Makedoncina. O gasoovodima i interkonektorima. Mngoo poslova ima oko energetike - kaže Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ NAJAVIO: Biće promene kadrova u opštinama
14. 10. 2026. u 21:56
VUČIĆ NAJAVIO: Ako pobedimo neće biti politike na fakultetima
14. 10. 2026. u 21:53
VUČIĆ NAJAVIO: Imamo plan za manje razvijene delove Srbije
14. 10. 2026. u 21:31
VUČIĆ O GRADNjI BOLNICA: Moramo da gradimo bolnice u manjim centrima
14. 10. 2026. u 21:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)