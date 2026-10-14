Politika

VUČIĆ NAJAVIO: Biće promene kadrova u opštinama

В. Н.

14. 10. 2026. u 21:56

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da će u Šapcu biti nova velelepna bolnica.

ВУЧИЋ НАЈАВИО: Биће промене кадрова у општинама

Foto: V.S.

- Promenili smo 50 odsto gradonačelnika i predsednika opštine od poslednjih izbora. Promenićemo i 50 posto od ovih. Ima 20, 30 posto koji odliučno rade. Možda ćemo više da menjamo. Nema tu ključa, ali će biti veliki broj promenjen. Izborićemo se teško sa tim, ali hoćemo. Nisu dovoljno razgovarali sa ljudima. Ja sam kao predsednik vlade išao u Niš na po sedam dana. Ići ću sada na mesec dana dok ne rešimo problem. Nije mi teško, nije mi lako kao što izgleda. Na kraju mi nije teško, jer iz toga izvučem zaključke šta je za ljude najpotrebnije. Nastaviće se izgradnja puteva - kaže Vučić.

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

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