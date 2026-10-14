VUČIĆ NAJAVIO: Biće promene kadrova u opštinama

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da će u Šapcu biti nova velelepna bolnica.

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- Promenili smo 50 odsto gradonačelnika i predsednika opštine od poslednjih izbora. Promenićemo i 50 posto od ovih. Ima 20, 30 posto koji odliučno rade. Možda ćemo više da menjamo. Nema tu ključa, ali će biti veliki broj promenjen. Izborićemo se teško sa tim, ali hoćemo. Nisu dovoljno razgovarali sa ljudima. Ja sam kao predsednik vlade išao u Niš na po sedam dana. Ići ću sada na mesec dana dok ne rešimo problem. Nije mi teško, nije mi lako kao što izgleda. Na kraju mi nije teško, jer iz toga izvučem zaključke šta je za ljude najpotrebnije. Nastaviće se izgradnja puteva - kaže Vučić.