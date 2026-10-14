VUČIĆ NAJAVIO: Ako pobedimo neće biti politike na fakultetima
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da će njegovim izborom biti kraj politike u školama.
- Jednostavno nije bilo moguće, a ukoliko dobijem poverenje, imali bimo čistu većinu u skupštini. Ako nemamo apsolutnu većinu, nemamo većinu. Kao predsednik Repupublike mogao sam da vršim i neformalni pritisak. Partija koja pripadam kontrolisala je većinu u Skupštini. Na kraju ljudi razmišljaju o sebi. Ne želim nikakve sukobe, želja svih je da deca uče. Izbori će pokazati ko ima legitimitet. Ako oni pobede fakulteti i škole mogu biti blokirani zauvek. Svoje obećanje ću ispuniti, neće biti politike na fakultetima. Biće konkurencije. To je veliki korak za našu zemlju. Generacije će više da znaju, znanje je jedina stvar koju niko ne može da vam oduzme - ističe Vučić.
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