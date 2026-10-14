SPC trn u oku Gruhonjiću: Blokaderi napadaju crkvu, ništa im nije sveto!

DOK blokaderi pokušavaju da se predstave kao borci za pravdu i vrednosti, njihova podrška Dinku Gruhonjiću, koji je Srpsku pravoslavnu crkvu označavao kao remetilački faktor na Balkanu, otvara ozbiljna pitanja o tome kakve stavove zapravo podržavaju i kakve vrednosti zastupaju oni koji bi da dobiju poverenje građana na izborima.

Foto: printrskrin 24sedam.rs

- Kaže Dinko Gruhonjić da je Srpska pravoslavna crkva neki neprijatelj na Balkanu i da je remetilački faktor. Ne znam čoveka normalnog koji će bilo koju veru uzeti u usta da pljuje i proziva i reći da ona nekog remeti.

I mi svi treba onda da idemo da glasamo pošto-poto za Studentsku listu koja na toj istoj listi ima ne znam ti ni ja koliko ljudi koji podržavaju Dinka Gruhonjića - ustašu, kaže sugrađanin u video snimku koji je objavila Instagram stranica "moc_vozdovca".

(24sedam.rs)