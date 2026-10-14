SPC trn u oku Gruhonjiću: Blokaderi napadaju crkvu, ništa im nije sveto!
DOK blokaderi pokušavaju da se predstave kao borci za pravdu i vrednosti, njihova podrška Dinku Gruhonjiću, koji je Srpsku pravoslavnu crkvu označavao kao remetilački faktor na Balkanu, otvara ozbiljna pitanja o tome kakve stavove zapravo podržavaju i kakve vrednosti zastupaju oni koji bi da dobiju poverenje građana na izborima.
- Kaže Dinko Gruhonjić da je Srpska pravoslavna crkva neki neprijatelj na Balkanu i da je remetilački faktor. Ne znam čoveka normalnog koji će bilo koju veru uzeti u usta da pljuje i proziva i reći da ona nekog remeti.
I mi svi treba onda da idemo da glasamo pošto-poto za Studentsku listu koja na toj istoj listi ima ne znam ti ni ja koliko ljudi koji podržavaju Dinka Gruhonjića - ustašu, kaže sugrađanin u video snimku koji je objavila Instagram stranica "moc_vozdovca".
(24sedam.rs)
Preporučujemo
Goran Marković predviđa "revolucionarni teror" blokadera
14. 10. 2026. u 15:23
Kurti jako iza Studentske liste, i Rašić dao podršku blokaderima
14. 10. 2026. u 15:22
KARAKTER – ŠTA JE TO?
14. 10. 2026. u 15:19
"NOVOSTI" SAZNAJU: Srbija uputila protestnu notu Hrvatskoj zbog najgrubljeg mešanja u izbore
14. 10. 2026. u 15:05 >> 15:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)