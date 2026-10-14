Politika

GOSPODO BLOKADERI, JESTE LI TO OBEĆALI PREDAJU KOSOVA?! Predstavnik Studentske liste priznao namere, Vučević ih saterao u ćošak

24sedam.rs

14. 10. 2026. u 21:15

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LIDER naprednjaka Miloš Vučević izjavio je da o Kosovu i Metohiji nema pregovora niti kompromisa jer je Kosovo bilo i biće Srbija.

ГОСПОДО БЛОКАДЕРИ, ЈЕСТЕ ЛИ ТО ОБЕЋАЛИ ПРЕДАЈУ КОСОВА?! Представник Студентске листе признао намере, Вучевић их сатерао у ћошак

Foto: printskrin instagram/ milosvucevic

- Sinoć je Aleksandar Baucal na RTS-u rekao da je za blokadere status Kosova pitanje pregovora. Ako je za sve patriote u Srbiji Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije o čemu tačno bi vi pregovarali? Da niste, gospodo blokaderi, nekome nekome nešto obećali oko Kosova samo ne smete to da kažete narodu Srbije? Jeste li obećali predaju pa zato to uvijate u celofan i zovete stvar pregovora... - istakao je Vučević.

(24.sedam)

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