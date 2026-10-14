Politika

TOPAO DEČIJI ZAGRLJAJ I VUČIĆEVA PORUKA MALOM LUKI: Nastavi da se smeješ i budeš inspiracija i nama odraslima!

В. Н.

14. 10. 2026. u 21:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, dobio je jedan pravi dečiji zagrljaj.

ТОПАО ДЕЧИЈИ ЗАГРЉАЈ И ВУЧИЋЕВА ПОРУКА МАЛОМ ЛУКИ: Настави да се смејеш и будеш инспирација и нама одраслима!

Foto: printskrin Instagram/avucic

U Šapcu me je dočekao čudesni Luka, zajedno sa svojom mamom Minom Mijailović.

Luka je pravi mali heroj, dečak hrabrog srca i čarobnog osmeha. Iza njega stoji i velika borba njegove mame Mine, prave mame ratnice, koja s pravom nosi taj nadimak, jer nikada nije odustala od borbe za zdravlje svog sina.

Luka, nastavi da se smeješ i budeš inspiracija i nama odraslima!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KARLSON BRANI HITLERA I OPRAVDAVA NAPAD 39? Poljska je dobila teritoriju koja je istorijski pripadala Nemačkoj

KARLSON BRANI HITLERA I OPRAVDAVA NAPAD '39? "Poljska je dobila teritoriju koja je istorijski pripadala Nemačkoj"