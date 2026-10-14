TOPAO DEČIJI ZAGRLJAJ I VUČIĆEVA PORUKA MALOM LUKI: Nastavi da se smeješ i budeš inspiracija i nama odraslima!

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, dobio je jedan pravi dečiji zagrljaj.

Foto: printskrin Instagram/avucic

U Šapcu me je dočekao čudesni Luka, zajedno sa svojom mamom Minom Mijailović.

Luka je pravi mali heroj, dečak hrabrog srca i čarobnog osmeha. Iza njega stoji i velika borba njegove mame Mine, prave mame ratnice, koja s pravom nosi taj nadimak, jer nikada nije odustala od borbe za zdravlje svog sina.

Luka, nastavi da se smeješ i budeš inspiracija i nama odraslima!