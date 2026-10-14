Politika

SINGAPUR OSUDIO NAPADE NA DVA TERETNA BRODA U ORMUSKOM MOREUZU: Jedan potonuo, posada evakuisana

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 10. 2026. u 20:53

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POMORSKA i lučka uprava Singapura osudila je danas napade na dva kontejnerska broda registrovana u toj zemlji u Ormuskom moreuzu, od kojih je jedan potonuo, dok su svi članovi posada oba plovila evakuisani ili bezbedno stigli na sigurno, bez povređenih, saopštila je ta uprava.

СИНГАПУР ОСУДИО НАПАДЕ НА ДВА ТЕРЕТНА БРОДА У ОРМУСКОМ МОРЕУЗУ: Један потонуо, посада евакуисана

Foto: printskrin telegram/MO Rusije

Kako se navodi u saopštenju Pomorske i lučke uprave Singapura (MPA), brod "GFS Prid" pretrpeo je oštećenja i na njemu je izbio požar, nakon čega je potonuo, prenela je Al Džazira.

Svih 21 član posade bezbedno je evakuisan i niko nije povređen.

Drugi brod, "GFS Giselle", pretrpeo je oštećenja trupa, ali je sopstvenim pogonom uspeo da stigne do bezbednog sidrišta.

Svih 22 člana posade su bezbedna i nema povređenih, navodi se u saopštenju.

MPA je izrazila duboku zabrinutost zbog nastavka napada na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, uključujući najnovije incidente u kojima su pogođena dva plovila registrovana u Singapuru.

-Takvi napadi su ničim izazvani, neopravdani i predstavljaju kršenje međunarodnog prava, navodi se u saopštenju singapurske pomorske i lučke uprave.

Tanjug

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