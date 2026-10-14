SINGAPUR OSUDIO NAPADE NA DVA TERETNA BRODA U ORMUSKOM MOREUZU: Jedan potonuo, posada evakuisana

POMORSKA i lučka uprava Singapura osudila je danas napade na dva kontejnerska broda registrovana u toj zemlji u Ormuskom moreuzu, od kojih je jedan potonuo, dok su svi članovi posada oba plovila evakuisani ili bezbedno stigli na sigurno, bez povređenih, saopštila je ta uprava.

Foto: printskrin telegram/MO Rusije

Kako se navodi u saopštenju Pomorske i lučke uprave Singapura (MPA), brod "GFS Prid" pretrpeo je oštećenja i na njemu je izbio požar, nakon čega je potonuo, prenela je Al Džazira.

Svih 21 član posade bezbedno je evakuisan i niko nije povređen.

Drugi brod, "GFS Giselle", pretrpeo je oštećenja trupa, ali je sopstvenim pogonom uspeo da stigne do bezbednog sidrišta.

Svih 22 člana posade su bezbedna i nema povređenih, navodi se u saopštenju.

MPA je izrazila duboku zabrinutost zbog nastavka napada na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, uključujući najnovije incidente u kojima su pogođena dva plovila registrovana u Singapuru.

-Takvi napadi su ničim izazvani, neopravdani i predstavljaju kršenje međunarodnog prava, navodi se u saopštenju singapurske pomorske i lučke uprave.

Tanjug

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