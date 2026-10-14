VUČIĆ ZAHVALAN NARODU: Vi ste trpeli, ali ste bili uz svoju otadžbinu

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je na velikom skupu u Šapcu.

Foto: printskrin TV Informer

"Imam mnogo važnih stvari da vam kažem. Slušali ste prethodnih dana kako sam govorio o vodosnabdevanju i bolnici. Završiće se projekat za 2 meseca, platio je grad oko 2 miliona evra... To je 76.000 kvadrata, prva procena je 135 miliona evra, kao da radimo klinički centar. Izgradićemo bolnicu u Šapcu. Lično sam pregovarao sa investitorima."

"Beskrajno vam hvala za veličanstveni doček", rekao je Vučić, a narod je počeo da skandira: "Pobeda, pobeda"...

"Toliko sam ponosan na vas. Vi ste u trenutku kad je bilo mnogo lakše, kad su oni kojima je bitan jedino njihov donji deo leđa mislili da prelaze na stranu pobednika, vi ste ostali, jer imate principe i ideje. Vi ste trpeli, ali ste bili uz svoju otadžbinu. Zato vas volim najviše na svetu".

"Moramo da završimo 150 km kanalizacije. Imamo još puteva, posebno na putu do Cera i okolini Cera. I Varnu i Pričinoviće, prema Lipničkom Šoru"...