VUČIĆ ZAHVALAN NARODU: Vi ste trpeli, ali ste bili uz svoju otadžbinu
PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je na velikom skupu u Šapcu.
"Imam mnogo važnih stvari da vam kažem. Slušali ste prethodnih dana kako sam govorio o vodosnabdevanju i bolnici. Završiće se projekat za 2 meseca, platio je grad oko 2 miliona evra... To je 76.000 kvadrata, prva procena je 135 miliona evra, kao da radimo klinički centar. Izgradićemo bolnicu u Šapcu. Lično sam pregovarao sa investitorima."
"Beskrajno vam hvala za veličanstveni doček", rekao je Vučić, a narod je počeo da skandira: "Pobeda, pobeda"...
"Toliko sam ponosan na vas. Vi ste u trenutku kad je bilo mnogo lakše, kad su oni kojima je bitan jedino njihov donji deo leđa mislili da prelaze na stranu pobednika, vi ste ostali, jer imate principe i ideje. Vi ste trpeli, ali ste bili uz svoju otadžbinu. Zato vas volim najviše na svetu".
"Moramo da završimo 150 km kanalizacije. Imamo još puteva, posebno na putu do Cera i okolini Cera. I Varnu i Pričinoviće, prema Lipničkom Šoru"...
Preporučujemo
Goran Marković predviđa "revolucionarni teror" blokadera
14. 10. 2026. u 15:23
Kurti jako iza Studentske liste, i Rašić dao podršku blokaderima
14. 10. 2026. u 15:22
KARAKTER – ŠTA JE TO?
14. 10. 2026. u 15:19
"NOVOSTI" SAZNAJU: Srbija uputila protestnu notu Hrvatskoj zbog najgrubljeg mešanja u izbore
14. 10. 2026. u 15:05 >> 15:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)