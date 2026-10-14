VUČIĆ POKREĆE ISTOK I JUG SRBIJE: Stiže velika razvojna ofanziva, nove fabrike i preko 50.000 radnih mesta

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, predstavio je dva posebna plana razvoja za jug i istok Srbije koji bi trebalo da donesu nove investicije, radna mesta i bolju infrastrukturu Srbije.

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Specijalni program za istok Srbije

Aleksandar Vučić je u utorak na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Zaječaru, najavio poseban plan za istok Srbije koji će biti sličan onom koji je predstavio za jug, ali da će počivati na šest stubovima, od kojih su prioriteti održivo rudarstvo, subvencije poslodavcima i izgradnja Đerdapa 3.

1. Industrija, rudarstvo i metalurgija

Razvoj industrijskih kapaciteta i ulaganja u rudarstvo i metalurgiju, uz naglasak na održivom korišćenju prirodnih resursa i zaštiti životne sredine.

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2. Zapošljavanje mladih

Podsticaji za zapošljavanje mladih i stvaranje novih mogućnosti za profesionalni razvoj, kako bi mladi ljudi mogli da ostanu u svom kraju i tu grade budućnost.

Vučić je naglasio da će napraviti poseban program "Prva platu istoka" koji je podsticaj za zapošljavanje mladih bez ikakvog radnog iskustva, da prvi posao dobiju u svom kraju.

- I mi ćemo za to, kao država, da dajemo poslodavcima posebne subvencije. Onaj ko hoće da zaposli prvi put radnika, dobiće posebne subvencije, mnogo veće subvencije nego u drugim krajevima Srbije, posebno nego u razvijenijim krajevima Srbije - naveo je Vučić.

3. Energetika, saobraćaj i logistika

Unapređenje putne infrastrukture, razvoj luke Prahovo i energetskih projekata, uključujući najavljeni Đerdap 3, radi boljeg povezivanja regiona i jačanja privrede.

- Obezbediće nam veću sigurnost snabdevanja, garantovaće nam balansiranu energiju, garantovaće nam više struje u budućnosti. Idemo sa Lukom Prahovo, koja će nam proširiti sve teretne lučke kapacitete, dovesti nove fabrike, zaposliti ljude, ali nam je potrebno da to sve logistički povežemo - naglasio je Vučić.

4. Turizam

Iskorišćavanje turističkih potencijala Dunava, Đerdapske klisure i drugih prirodnih i kulturnih znamenitosti, uz razvoj smeštajnih kapaciteta i novih turističkih sadržaja.

Foto: Printscreen/Informer

5. Poljoprivreda i prehrambena industrija

Podrška domaćim proizvođačima, ulaganja u preradu hrane, hladnjače i logističke centre, kao i razvoj vinogradarstva i lokalnih poljoprivrednih proizvoda.

6. Razvoj gradova, obrazovanja i kvaliteta života

Ulaganja u lokalne sredine, obrazovne ustanove, stručno osposobljavanje mladih i zdravstvenu infrastrukturu, sa ciljem stvaranja boljih uslova za život građana.

Specijalni program za jug Srbije

Vučić je pre par dana u Leskovcu izneo i specijalni program za jug Srbije koji podrazumeva šest oblasti u kojima će se raditi i u kojima građani mogu da očekuju ogromne promene i velike stvari u budućnosti. Poseban program za jug Srbije obuhvata Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski okrug.

Foto: Novosti

1. Dalja industrijalizacija i investicije

Plan predviđa više od 20 velikih investicija u narednih 10 godina, kreiranje preko 10 novih razvojnih industrijskih baza (zona) i uvođenje specijalnih, drastično većih subvencija za investitore na jugu zemlje (i do 100% većih u odnosu na razvijene delove Srbije).

2. Infrastruktura (putevi i pruge)

Modernizacija i izgradnja više od 1.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva, uz prateću železničku mrežu.

3. Kompletna energetska mreža

Kompletno energetsko povezivanje juga Srbije, što podrazumeva obnovu i izgradnju svega od velikih dalekovoda do lokalne niskonaponske mreže kako bi se osiguralo stabilno snabdevanje strujom.

4. Turizam

Cilj je trostruko povećanje broja turističkih noćenja, sa posebnim fokusom na velika ulaganja u obnavljanje i razvoj domaćih banja.

5. Poljoprivreda, sela i projekat ''Prva kuća na jugu"

Dodatne finansijske stimulacije i subvencije za poljoprivrednike i prerađivače hrane. Pokretanje posebnog projekta stambenog zbrinjavanja kako bi se motivisali mladi ljudi i porodice da ostanu da žive na selu i u manjim mestima.

6. Obrazovanje

Ulaganje u obrazovni sistem kroz otvaranje 10 velikih regionalnih centara za dualno obrazovanje. Planira se i jačanje visokoškolskih ustanova dovođenjem novih fakulteta i odeljenja u gradove van Niša, pre svega u Leskovac, Vranje i Prokuplje.

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