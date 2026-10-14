VUČIĆ U ŠAPCU: "Ja sam vaš sluga, a za druge iz inostranstva sam gospodar i nikada neću dati da gospodare Srbijom"(FOTO/VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je na velikom skupu u Šapcu.

Foto: printskrin TV Informer

Vučić se obraća na skupu u Šapcu

- Hvala vam na divnom dočeku. Imam važne stvari da vam kažem. Slušali ste prethodnih dana kako sam govorio o vodosnabdevalju i bolnicama za Šabac. Dali su sad 4 hektara za izgradnju nove bolnice, završiće se projekat za 3 meseca. Platio je grad oko 2 miliona evra. Ali ima jedan problem mali. Mi smo večeras računali to je 76 000 kvadrata, prva procena da je to negde oko 135 miliona evra kao da gradimo najveći klinički centar,ali vam ja sada obećavam oko ovog prvog i najvećeg posla koji budemo radili sa zdravstvenim objektima, izgradićemo bolnicu u Šapcu na ponos Šapca i cele Mačve. To je velika vest.

-Mnogo sam srećan što sam večeras ovde. Dobar deo investitora, od Jazakija do kineske fabrike robota lično sam doveo u Šabac, lično pregovarao a žao mi je što nisam doveo još investitora ali dovešću verujte mi na reč. Boriću se za Šabac. Ne samo za Šabac već za ceo Mačvanski okrug.

- Ako mogu da vas zamolim nešto. Ne sanjate koliko ljudi je daleko odavde. Ja mogu da se orbatim vama ovde u prvih 50-100 redova, ali stvarno bio sam u Šapcu mnogo puta, ali ovo nisam video. Mnogo vam hvala za veličanstveni doček.

- Pobedili - izgubili. Ako izgubimo, pružićemo ruku. Ako pobedimo, radićemo. Ali da vam kažem. Ja sam toliko ponosan na vas. Toliko sam ponosan na vas, i toliko vas volim da nikada nećete moći to da razumete. Vi ste ljudi u trenutku kada je bilo mnogo lakše i kada su svi oni koji na njihov donji deo leđa jedino važan u životu pređu na drugu stranu uživali u svemu tome. Rekli "na vreme smo to uradili". Niste na vreme uradili, vi ste ostali dosledni sebi. Vi ste ostali verni svojim principima i idejama. A onaj ko ima principe i ideje mora za to da se bori, jer je taj spreman i da plati cenu. Vi ste platili cenu, ali ste čvrsto uvek bili uz svoju Srbiju i svoju otadžbinu i nikad niste popustili. I zbog toga vas volim najviše na svetu i zbog toga vam beskrajno hvala za svaku vrstu podrške koju ste nam do sada pružili

- Osim bolnice koju ćemo novu da uradimo, biće pravo malo remek-delo, moramo da uradimo kanalizaciju. Krenuli smo sa tim u vreme korone, a onda me ne pitajte — bezbroj problema, od papiroloških do suštinskih. Ali moramo da završimo više od 150 kilometara kanalizacije ovde u Šapcu, da ovaj prelepi grad jednom zauvek dobije najbolju moguću infrastrukturu.

- Imamo još puteva, posebno na putu do Cera i u okolini Cera, i to ćemo da uradimo. I Varnu i Pričinoviće i mnoga druga mesta, i Desić, i ovamo ka Loznici, od Lipničkog Šora prema Lipnici i Grnčari, i tako dalje.

- Kao što znate, znam svaki put u Mačvi i Podrinju. Da vam je neko govorio da će autoput da uradi do Beograda pre samo 10 godina, ne biste mu verovali, a da će da uradi i brzu saobraćajnicu do Loznice još manje.

- Mi ćemo da je produžimo i do Malog Zvornika, a onda da vidimo da je napravimo čitavom drinskom stranom i do Bajine Bašte.

- Želim da, osim infrastrukture, ulažemo i u znanje u čitavom Mačvanskom okrugu. Hoću da neke od fakulteta imamo i ovde u Mačvanskom okrugu. Hoću da ovde budu i studentski centri.

- Želim da nam dolazi više investitora koji će da znaju da imaju određene univerzitete i fakultete i ovde u Mačvi.

- Hoću da zajednički napravimo najbolje turističke centre, jer je toliko lepa Mačva sa Podrinjem da je teško naći tako lepe krajeve u Evropi.

- Za to nam je potreban novac, za to nam je potreban vaš rad, za to nam je potrebno vaše poverenje. Zato ćemo sledeće godine, po procenama Međunarodnog monetarnog fonda, biti među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, a ništa od toga ne bismo mogli bez vas, bez vašeg truda, bez vašeg rada, bez vaše energije. I na tome vam beskrajno hvala.

- Kažu malo im je kontrolora, pa moraju još da ih imaju. Znate odakle su ih dobili? Od Kurtijeve liste. Kurti je, nemamo ništa protiv Albanaca, nego protiv Kurtija. Kurti je sazvalo lidere svih albanskih partija i naredio, i onog najgoreg separatistu Šajpa Kanberija postavio da bude nosilac liste i prvi na listi. Čovek koji priznaje nezavisno Kosovo, koji je za sankcije u Rusiji, čovek koji smatra Srbe genocidnim narodom. On od Subotice do Vranja postavlja na kontu Kurtijeve liste dodatne kontrolore za "studentsku listu". Samo da imate u vidu ko glasa i ko podržava tzv. Studentsku listu.

- Razmislite o nečemu. A zašto ih podržava Kurti? Zašto ih podržavaju Plenković, Đukanović i Spajić? Razmislite zbog čega. Jel to samo zato što mene mrze? Teško. Jedan je razlog da ekonosmki i politički unište Srbiju, ali oni imaju direktan razgovor i razlog. Kurti kaže: Evo vam naši kontrolori. Za džabe? Nema za džabe. Za džabe ima sir u mišolovci. Za džabe nema ništa. Ima za nešto što treba da im ispunite a to je činjenica da bi priznali KiM i uveli sankcije Rusiji prvog dana. Mislite da Putin ne zna? Da će oni da ga prevari? Pa šta mislite što je Putin rekao "Nadam se da će premijer Aleksandar Vučić", a ne neko od ovih koji sarađuju sa Kuritjem, Đukanovićem i Plenkovićem.

- Nekoliko važnih stvari. Mi smo sve vreme se trudili da čuvamo mir i stabilnost. I uvek ćemo. To je naša poltiika. Čuvali smo vojnu neutralnost i nastavićemo da štitimo svoje nebo i zemlju. A onda su Priština Tirana i Zagreb napravili vojnu alijansu protiv Srbije. Evo sad se žale kako se Srbija naoružava. Srbija ni danas ni sutra nikome da preti neće, ali Srbija neće nikome da dozvoli da je ponižava i da je napada i da otima i pedalj njene teritorije. To je najvažnije ljudi da znaju

- Srbija je čuvala uz vašu podršku i pomoć suverenost u donošenju odluka. Sutra ako pobedimo, sami ćemo i vi ćete da donosite poruku kakva nam ej spoljna politika. Da, bićemo na Evropskom putu, ali nismo uvodili sankciej Rusiji 4 godine pa nećemo ni preko noći ni da uvodimo i da kršimo i rušimo prijateljstva koja smo stvarali decenijam i godinama. Nastavićemo saradnju sa Kinom i truditi se da imamo najbolje moguće odnose sa SAD. To su naše reči, to je naša poltiika.

- Hoćemo da privlačimo invetitore, da se borimo za svakog čoveka. Da se borim za svakog penzionera. Sledeće godine, ako nam stopa rasta bude 4,2, imaćete preko 10 odsto povećanje penzija. Plate će značajno da rastu. U Šapcu za četiri godine prosečna plata biće preko 1450 evra. To vam je moje obećanje i držite me za reč.

- Trudio sam se da ispunim svoju građansku dužnost i razgovaram sa svojim protivnicima. Pozvala me prva televizija Srbije na duel sa predstavnicima CRTE. To su oni koji služe stranim službama, debelo plaćeni spolja i pozvali su njihovoh prvog na listi SRdanovića. Ja sam prihvatio, oni su odbili. Razmislite zašto. Većim delom je to da oni neće vama, meni, nikome da polažu račune, a ja hoću vama da odgovaram, da se borim za vas i vas pitam. Oni kažu "u naše ime odlučuju plenumi". Neko spolja upravlja tim plenumima. Oni preziru građane Srbije, prihvataju samo one koji će njima da služe i njih slušaju. A ja neću da služim nikome osim vama i vaš sam sluga. Za sve ove druge iz inostranstva za njih sam gospodar i nikada im neću dati da gospodare Srbijom.

- Videli ste kako se odnose prema našem narodu u Republici Srpskoj. Videli ste da su čak i studenti iz Republike Srpske rekli: „Izdali ste nas.“ A šta ste, ljudi, očekivali? Da će oni koje podržavaju i koje stvaraju Dinko Gruhonjić, Dušan Petrović i Bojan Pajtić da vode srpsku politiku? Da će da vole Republiku Srpsku? Mi volimo Republiku Srpsku i čuvaćemo Republiku Srpsku, zajedno sa našim narodom iz Republike Srpske.

- Ja sam dolazio večeras, parkirao sam svoj helikopter „Škodu“ nedaleko od vas i s ove strane došao. Kažu mi ljudi, ja ih nisam ni video, skupilo se 15 blokadera da mi zabrane da dođem. I vas 10.000 treba da se uplašite njih 15? Mi svi treba da ih se plašimo? Ali razmislite nešto, ljudi. Ovo je bilo tek da vas malo nasmejem, da znate koliko ih je bilo. Nešto je tu mnogo opasnije. Razmislite, oni su danas tobož ili stvarno u opoziciji, a dobar deo njih pripada dubokoj državi. Ako danas pokušavaju da vam zabrane slobodu okupljanja, slobodu izražavanja i slobodu mišljenja, razmislite šta bi radili građanima ove zemlje ukoliko bi došli na vlast. Ne bi bilo Golih otoka i takvih mesta dovoljno koliko bi oni tamnica za drugačije misleće ljude pravili. E, to su stvari koje ne smemo da im dozvolimo. To su stvari koje u Srbiji nikada ne smeju da se dogode. Na duel može sa svima, samo da nema Vučića. Gde hoće Vučić, e tamo ih nema. A znate li još zašto? Hoće da kažu: on je monstrum, sa njim nećemo. Sa svima drugima nekako možemo, sa njim nećemo.

- Pravili su mi to od porodice, pravili su mi to i od majke. Nikada nisu rekli ni „izvinite“. Tukli su nam žene po ulicama, povlačili ih za kosu, polivali vodom, udarali pesnicama u glavu. Nikada nisu rekli ni „žao nam je“, ni „izvinite“. Jer takvi ljudi treba da upravljaju Srbijom? Pa gde ste to naučili? Kada je to bilo u Srbiji? Pokušali su da nam podele porodice. Svakog dana čitate njihove postove, tvitove, šta god. „E, zaključao sam, rekao sam dedi, ne dam mu ovo, ne dam mu ključ.“ Nekad pomislim, a nikada to neću stvarno da mislim, ponekad mi padne na pamet da stvarno sa nekim monstrumima imamo posla, kao da neki eksperiment izvršavaju. Kad je to neko u Srbiji radio? Uvek je u Srbiji bilo: sednete u porodici, pa se dogovorite. Pa i ako ima drugačije mišljenje, nikada nikome nikakav problem. Ujutru po šoljicu kafe, čašicu rakije, pa svi zajedno uveče. Šta su nam napravili i pokušali da naprave od zemlje? Zaustavljali su nam zemlju dve godine. Dve godine nisu dali Srbiji da radi i gradi, a mi smo uprkos tome radili i gradili. Izgradili puteve i pruge i naučno-tehnološke parkove, radili i gradili uprkos svima spolja koji su hteli slabiju Srbiju. Napravili smo da bude jedna od najbrže rastućih u Evropi. I samo jednu važnu stvar za sve vas, i ovde u Šapcu, ali i u Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Koceljevi, Bogatiću, Vladimircima, svuda. Samo jednu važnu stvar i to je moje čvrsto obećanje za sve vas. Ako dobijem vaše poverenje da budem predsednik Vlade, garantujem vam: nikad vam više niko neće držati političke časove u školama, ni osnovnim, ni srednjim, ni na fakultetima. Politika marš sa univerziteta i iz škola! Naši ljudi plaćaju škole, plaćaju fakultete da bi deca učila, da bi đaci i studenti učili, da bi im se pametniji vratili kući, da bi im se osposobljeni za budućnost vratili kući, a ne da ih zloupotrebljavaju neki od profesora koji žele fotelju za sebe.

- Obratite pažnju na jednu stvar. Svaku su debatu izgubili, nikakve argumente nigde ni za šta nemaju. Mislite li da se sekiraju? Ne. Oni hoće da vam kažu: e, takvi kakvi smo, takvi ćemo uz stranu pomoć da pobedimo pamet srpskog naroda i građana Srbije. A ja sam siguran da neće. Razmislite kako je bilo ljudima iz Valjeva pre neko veče. Stigao im veliki um Zlatko Kokanović i kaže… Zamislite da vas neko primora da 15 minuta slušate Kokanovića i da vi sebi morate da kažete: čekajte, ja ću za ovo da glasam. Ovo je budućnost. Zlatko Kokanović je budućnost.

I vi na to dođete i kažete: pa čekajte, vi morate da se šalite. Ovo je nemoguće, mora da se šalite.

Niti je moguće naći nekoga manje obrazovanog, niti nekoga manje pristojnog, niti nekoga ko je više štete naneo državi Srbiji. I da to bude budućnost Srbije? Da se na takve ugledaju deca? Ja moram da kažem da stvarno ponekad pomislim da je u pitanju nekakav eksperiment.

-Sve u svemu, samo vas molim da znate: naša lista je za 1.750 godina mlađa nego njihova lista. Ali meni to ne znači mnogo. Meni znači nešto drugo. Ima ljude koji znaju. Imate Stojana Radenovića, našeg najvećeg naučnika, na našoj listi imate i radnike i seljake. Kod njih nema nijednog radnika, nema seljaka, nema nikoga. Imate i radnika i seljaka i ponosni smo i na radnike i na seljake. Ponosni smo na sve vredne ljude. Ponosan sam na nastavnike i profesore, ponosan i na lekare, ponosan na sve one koji vole ovu zemlju i koji se bore za ovu zemlju i koji neće ovu zemlju da daju onima koji će da je sruše i unište.

- Još jedna stvar. Nekako su u poslednje vreme, primetili ste, rešili da napadaju žene. Najviše vole da se iživljavaju nad ženama. A ja sam beskrajno zahvalan našim ženama, jer žena je uvek čuvala kuću, čuvala porodični astal, znala da sačuva i državu svojom odgovornošću, ozbiljnošću i posvećenošću. Znala je da ne reaguje promptno, onako kako mi muškarci neretko na prečac reagujemo. I zato su rešili da tuku žene, da im kažu: e, mi ćemo da radimo šta hoćemo i kako hoćemo protiv tih žena. A ja samo hoću da vam kažem jednu stvar: šta god i kako god vi radili, na bilo koji način, mi ćemo sačuvati i žene i sve druge ljude. I svi koji podignu ruku na ženu završiće iza rešetaka. Žene su naša svetinja. Žene su nam održale i državu i društvo. I žene su te kojima se klanjamo.

- I još nešto. Ja da priznam Kosovo neću, a oni vam na to pitanje odgovoriti neće. I još samo sitnicu. Ja vas molim da ne nasedate na njihove provokacije do kraja kampanje. Molim vas, samo mir. Svašta će da rade, svakog dana će nešto novo da izmišljaju. Dovešće i ove iz Evropskog parlamenta, video sam im spisak. Ne računajući jednog čoveka, od zla oca i još gore majke. I svi su za nezavisno Kosovo, i svi su za to da su Srbi genocidni narod, i svi su za sankcije Rusiji. I šta god da kažu, nije važno. Samo mi da budemo mirni i da se koncentrišemo na ono što je naš posao. A to su olovka i papir.

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Predizborni skup liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ održava se danas u Šapcu.

Skup počinje od 17 časova, a građani se i par sati pre početka okupljaju u pešačkoj zoni Gospodar Jevremove ulice ispred zgrade Gradske uprave.

Građanima i simpatizerima obratiće se nosilac liste Aleksandar Vučić.

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