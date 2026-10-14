Politika

"ONI ŽELE DA SRBIJA STANE" Vučić: Ova zemlja je predaleko stigla da bi se sada zaustavila (VIDEO)

В. Н.

14. 10. 2026. u 15:01

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu i poslao važnu poruku građanima.

ОНИ ЖЕЛЕ ДА СРБИЈА СТАНЕ Вучић: Ова земља је предалеко стигла да би се сада зауставила (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Informer TV

- Oni žele da Srbija stane. Ova zemlja je predaleko stigla da bi se sada zaustavila. Srbija je na dobrom putu. Nastavimo da je činimo boljom svakoga dana - poručio je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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