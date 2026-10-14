Politika

MALI NA PITANJE "NOVOSTI" O DEŽURNIM KRITIČARIMA: Druga strana na žalost ne razume šta su veliki projekti

В. Н.

14. 10. 2026. u 14:59

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MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali obišao je danas gradilište na Makišu na kome će se nalaziti metro stanica "Bele vode" i odakle će TBM mašine krenuti da kopaju tunel za prvu liniju Beogradskog metroa i najavio da "krtica" treba da stigne u Srbiju u narednim danima.

МАЛИ НА ПИТАЊЕ НОВОСТИ О ДЕЖУРНИМ КРИТИЧАРИМА: Друга страна на жалост не разуме шта су велики пројекти

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Na pitanje "Novosti" da prokomentariše to što dežurni kritičari govore da "metro vodi iz ničega u ništa", Mali kaže da je to  samo nepoznavanje načina ne koji metro radi.

- Zamislite sve one koji žive u Sremčici, u Železniku, dolaze u Beograd sa ove strane, i ovaj deo Makiškog polja ovde ima oko 1.000 hektara, sa svom ovom infrastrukturom, ovde će privatni sektor da radi i gradi. Nešto kao Beograd na vodi, napravite put, kanalizaciju, infrastrukturu... Ako se ja ne varam, Direkcija za građevinsko zemljište samo od naknade očekuje ne manje od milijardu evra. Jedna investicija, koja je sidro, dovodi druge investicije. Biće nova škola, novi zdravstveni centar, kvalitet života ovog dela Beograda se podiže.

- Saobraćajnu studiju je radila najveća firma iz Londona, radili su brojanje putnika, videćete da je najveći pritisak upravo ovaj pravac pored Sajma, koji ide ka centru. Zato radimo prvu liniju ovuda. Prva linija se završava u Mirijevu. Mirijevčani dobijaju ozbiljan pristup. Prva stanica druge linije Mirijevo do Bežanijske kose, pa Bežanijska kosa do Bio 4 kampusa, ondosno do Trošarine, Banjica. Sve ste povezali. Sa tramvajem, Bg vozom, vi ste napravili integrisani sistem. Neko mora da ima i viziju kako će ovo izgledati za 4,5,6 godina. Tako su i govorili i za Beograd na vodi, ništa od toga biti neće, mi tu viziju imamo. Nama se projekat metroa potpuno uklapa u tu viziju rasta i razvoja, ubrzanog rasta i razvoja. To je na žalost ono što druga strana ne razume, ne razume šta su investicije, veliki projekti - kazao je Mali, odgovarajući na pitanje "Novosti".

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