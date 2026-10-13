VUČIĆ O SAOBRAĆAJNOJ INFRASTRUKTURI: Hoću da vratimo brze vozove i teretne, imaćemo velike industrijske zone

PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru kazao je da je nužno obnoviti saobraćajnu infrastrukturu.

Foto: Grad Novi Sad

Naš je cilj da istok Srbije - da idemo od Požarevca uz Dunav do Golupca, odatle brzu saboraćajnicu do Brze Palanke, ovde ćemo da gradimo Paraćin-Zaječar-Negotin brzu saobraćajnicu da se spojimo sa Brzom Palankom. Ostaje nam još jedan horizontalni put Despotovac-Bor, imaćemo 3 horizontalne linije na istoku Srbije, ostaje nam verikale da popunjavamo. Ukupno put Paraćin - Negotin je ukupno 133km brze saobraćajnice. Onda nam je Zaječar stostruko bolje vezan sa svima.

- Hoću da vratimo brze vozove i teretne, imaćemo velike industrijske zone. Moramo ponovo da pravimo pruge da saobraćaju naši vozovi opet. Potrebni su nam logistički centri ,Dunav, kroz nautičke centre, imaćemo panoramske linije i izletničke. Davaćemo subvencije za nove hotele, sportske centre, to se odnosi i na Staru planinu koju moramo potpuno da podignemo.