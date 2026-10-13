"POSEBAN PLAN PRAVIMO ZA ISTOK SRBIJE" Vučić: Potrebno nam je da povežemo logistički
PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru naveo je poseban plan za istok Srbije.
- Poseban plan pravimo za istok Srbije, na 6 stubova. Prvi je industrija, metalurgija. Naše rudarstvo mora biti potpuno zeleno i imaćemo najčistiju sredinu. Napravićemo prvu platu istoka, to je poseban program, podsticaj za zapošljavanje mladih bez ikakvog radnog iskustva, i mi ćemo to da dajemo poslodavcima posebne subvencije. Energetika, saobraćaj i logistika. Vi znate na istoku Srbije da idemo u izgradnju Đerdapa 3, garantovaće nam više enrgije u budućnosti, idemo sa lukom Prahovo, potrebno nam je da povežemo logistički - rekao je Vučić.
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