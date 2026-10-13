Politika

"POSEBAN PLAN PRAVIMO ZA ISTOK SRBIJE" Vučić: Potrebno nam je da povežemo logistički

В.Н.

13. 10. 2026. u 18:25

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PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru naveo je poseban plan za istok Srbije.

ПОСЕБАН ПЛАН ПРАВИМО ЗА ИСТОК СРБИЈЕ Вучић: Потребно нам је да повежемо логистички

Foto: Printscreen/Informer

- Poseban plan pravimo za istok Srbije, na 6 stubova. Prvi je industrija, metalurgija. Naše rudarstvo mora biti potpuno zeleno i imaćemo najčistiju sredinu. Napravićemo prvu platu istoka, to je poseban program, podsticaj za zapošljavanje mladih bez ikakvog radnog iskustva, i mi ćemo to da dajemo poslodavcima posebne subvencije. Energetika, saobraćaj i logistika. Vi znate na istoku Srbije da idemo u izgradnju Đerdapa 3, garantovaće nam više enrgije u budućnosti, idemo sa lukom Prahovo, potrebno nam je da povežemo logistički - rekao je Vučić.

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina
Svet

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

KRISTA Pajk preživela je dve doze leka kojim je Tenesi pokušao da je pogubi. Kad je neko iz zatvora pozvao hitnu pomoć, nije imao šifru potrebnu za ulazak vozila bez policijske pratnje. Zatvorski nadzorni centar isprva je rekao da nije uputio poziv, a zatim je potvrdio da je reč o stvarnoj hitnoj situaciji. Vozila su do zgrade u kojoj je bila Pajkova stigla 34 minuta nakon prvog poziva.

13. 10. 2026. u 11:04

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PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina

PREŽIVELA DVE SMRTONOSNE DOZE, PA HITNU ČEKALA 34 MINUTA: Birokratski haos u zatvoru nakon pokušaja pogubljenja prve žene posle 200 godina