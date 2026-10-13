VUČIĆ NAJAVIO: Daćemo najveće subvencije za zapošljavanje omladine i privrede

PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru govorio je i o putevima koji su urađeni i koji treba da se urade.

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Obišao sam puteve koje smo obećali da ćemo dak renemo da radimo, bio sam u selu Šljivar, krenuli su radovi nekoliko kilometara puta. Obišao sam od Zlota do Podgorca, jednako loš put kao u Šljivaru, danas su krenuli radovi, svih 12 km će biti asfalitrano. Obišao sam Bor-Selište, odlično urađen put. Verujem da ćemo do aprila u potpunosti rekonstruisati ceo asfalt na putu Zaječar-Lubnica-Planinica-Boljevac. Naša je namera da posebno subvencionišemo prehbrambeno-prerađivačku inudustriju. Daćemo najveće subvencije, 70 i 75 posto za ljude da naprave fabrike i da mogu da to rade za seljake u ovom kraju. To seo ndosi i za Knjaževac, Soko Banju i sve opštine Broskog okruga.