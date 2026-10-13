Politika

VELIČANSTVENA ATMOSFERA U ZAJEČARU: Prepuna hala, ori se pesma (VIDEO)

Novosti online

13. 10. 2026. u 17:20

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MANjE od sat vremena ostalo je do početka velikog skupa u hali u Zaječaru.

ВЕЛИЧАНСТВЕНА АТМОСФЕРА У ЗАЈЕЧАРУ: Препуна хала, ори се песма (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Kako se može videti na snimku koje su zabeležile "Novosti", atmosfera je veličanstvena.

Počeo muzički program, pesma se ori halom

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

 

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