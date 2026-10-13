UDAR NA SVETOSAVLJE! Opoziciona Nova podmuklo promoviše "studentoslovlje"

Nova reč, ali ne i naivna poruka! Dok se svetosavlje, kao jedan od temelja srpskog duhovnog i kulturnog identiteta, prenosi s generacije na generaciju, portal Nova.rs promoviše izraz "studentoslovlje" i postavlja pitanje da li će upravo on postati najbolja nova srpska reč.

U tekstu pod naslovom "Čas koji nam studenti drže već dve godine daleko je važniji od svih časova" otvara se prostor za veličanje studentskog pokreta, koji je već dve godine u središtu političkih podela u Srbiji.

Ali zašto se baš sada traži nova reč kojom bi se studentske aktivnosti predstavile kao poseban društveni pravac?

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Dok se studentske blokade predstavljaju kao društvena lekcija, nameće se pitanje zašto se insistira na novom pojmu i kakvu poruku on treba da pošalje javnosti.

Svetosavlje nije prolazna politička parola niti trend koji se menja u skladu s dnevnopolitičkim potrebama. Ono je deo srpske tradicije, duhovnosti i identiteta. Zato svaki pokušaj da se novi politički pokret predstavi kao merilo društvenih vrednosti otvara pitanje šta, zapravo, želi da se postigne takvim porukama.

Kad se studentske blokade uzdižu na nivo pokreta koji navodno drži lekcije čitavom društvu, a za njih se istovremeno smišljaju novi ideološki nazivi, teško je zanemariti političku dimenziju takve poruke.