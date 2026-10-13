VUČIĆ OBIŠAO ŠKOLU U LUKOVU: Nijedno selo, nijedna škola i nijedan vrtić ne smeju da budu zaboravljeni (VIDEO)

PREDSEDNIK Srpske liste (SL), Zlatan Elek, i šef poslaničke grupe Srpske liste, Igor Simić, sastali su se u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Prištini sa američkim senatorima, Džin Šahin i Dikom Durbinom, kojima su ukazali na izuzetno težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i na brojne probleme i izazove sa kojima se srpski narod svakodnevno suočava.