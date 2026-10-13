Politika

VUČIĆ OBIŠAO ŠKOLU U LUKOVU: Nijedno selo, nijedna škola i nijedan vrtić ne smeju da budu zaboravljeni (VIDEO)

В. Н.

13. 10. 2026. u 14:47

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obišao je školu u Lukovo, u opštini Boljevac.

ВУЧИЋ ОБИШАО ШКОЛУ У ЛУКОВУ: Ниједно село, ниједна школа и ниједан вртић не смеју да буду заборављени (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram avucic

- Posle škole u Izvoru, obišao sam i školu u Lukovu, gde sam, izgleda, pronašao onu o kojoj su mi ljudi govorili. Nijedno selo, nijedna škola i nijedan vrtić ne smeju da budu zaboravljeni. Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost naše dece - poručio je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Vučić obilazi mesta na istoku Srbije, a u Zaječaru će večeras u 18 časova biti održan veliki skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

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