Politika

BEZBEDNOST JE NAJVAŽNIJE PITANJE: Predstavnici Srpske liste sa američkim senatorima o položaju Srba na KiM

Dragana ZEČEVIĆ

13. 10. 2026. u 14:10

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Predsednik Srpske liste, prof. dr Zlatan Elek, i šef poslaničke grupe Srpske liste, Igor Simić, sastali su se u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Prištini sa američkim senatorima Džin Šahin i Dikom Durbinom, kojima su ukazali na izuzetno težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i na brojne probleme i izazove sa kojima se srpski narod svakodnevno suočava.

БЕЗБЕДНОСТ ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ ПИТАЊЕ: Представници Српске листе са америчким сенаторима о положају Срба на КиМ

Foto: Srpska lista

Predstavnici Srpske liste su, kako se navodi u saopštenju, posebno ukazali na kontinuirano nesprovođenje postignutih sporazuma pre svih po pitanju formiranju ZSO i zastupljenosti Srba u institucijama kao i na posledice koje nepoštovanje preuzetih obaveza imaju po položaj prava i budućnost srpskog naroda na ovim prostirima.

- Posebna pažnja posvećena je institucionalnom postupanju kojim se ugrožavaju osnovna ljudska, građanska i politička prava Srba uz isticanje potrebe da se obezbedi puno poštovanje prava srpske zajednice i spreči svaki vid institucionalnog pritiska i diskriminacije - navodi se u saopštenju Srpske liste i dodaje da kao jedno od najvažnijih pitanja istaknuta bezbednost srpskog naroda uz ukazivanje na zabrinutst građana i potrebu da se obezbede uslovi u kojima će Srbi moći da žive mirno, bezbedno i dostojanstveno bez straha za sopstvenu i bezbednost svojih porodica.

Predstavnici Srpske liste naglasili su značaj snažnijeg angažovanja međunarodne zajednice u zaštiti prava srpskog naroda, doslednom sprovođenju postignutih sporazuma i stvaranju uslova za trajnu stabilnost i sigurnost na Kosovu i Meothiji.

- Srpska lista će nastaviti da pred predstavnicima međunarodne zajednice ukazuje na sve probleme sa kojima se suočava srpski naord i da insistira na poštovanju njegovih prava bezbednosti i opstanku na ovim prostorima.

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