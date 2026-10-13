"ZA TRI DANA ISPLIVALO SVE" Vučić: Oni hoće povratak Demokratske stranke, kako je narod popularno naziva žutim lopovima

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obratio se uživo pratiocima na Tik Toku i Instagramu.

Foto: printsrkin

Ovo je helikopter drndalek - rekao je Vučić na početku obraćanja iz svog automobila "škoda", kojim već danima obilazi Srbiju.

- Ono što je za mene zanimljivo, čuli smo njihov program. Njihov program za zdravstvo je razlika između jednofazne i trofazne struje. Ko preživi i jednofaznu, neće trofaznu. Tako da, kako god da okrenete, ne znaju šta bi rekli, niti ko išta razume šta govore. Ali sve je to zbog toga što nas maksimalno ponižavaju i što žele da po svaku cenu pokažu da mogu sa Srbijom da rade šta hoće, jer imaju veliku podršku spolja - rekao je Vučić.

O Pajtiću

Kazao je da je znao da je Bojan Pajtić jedan od ključnih ljudi.

- Jutros smo videli dokaze. Videli smo da je Pajtić direktno i neposredno upravljao, i da direktno i neposredno upravlja svim takozvanim studentskim akcijama. I došli smo do suštine: Oni hoće povratak Demokratske stranke, kako je narod popularno naziva, žutim lopovima na vlasti i to je jedina stvar koja se do sada iz njihovog plana i programa iskristalisala - naveo je.

Što se Šoškića tiče i ostalih, istakao je Vučić, odgovora nema.

- A kako će da ih bude. Oko njihovih marifetluka, prevara, lopovluka, svega drugog, dakle, sve ono što smo znali od ranije isplivalo je za tri dana, ali nekako se ćutalo, pa su oni pomislili da to može da prođe i da je povratak na staro i prošlost nešto čemu se ljudi u Srbiji raduju - rekao je.

Šest stubova razvoja za istok Srbije

- Večeras ću da govorim o šest stubova razvoja za istok Srbije. Za mene je važno da put Paraćin - Zaječar - Negotin uradimo u narednih 7-8 godina. Moramo da pojačamo i ojačamo i Sokobanju i Knjaževac i Boljevac i Zaječar, i naravno Negotin, Majdanpek, Kladovo i Bor. Uz to ćemo da vežemo i jedan deo Braničevskog okruga i jedan deo Pomoravskog okruga, sve ćemo to da posmatramo kao istok Srbije. Važno je da izgradimo brzu saobraćajnicu, ona bi išla Paraćin - Zaječar - Negotin. Želim da podstaknemo velike investicije - kazao je Vučić i istakao da je to velika i važna stvar za građane.

- Kada uradimo ovaj put, uz prugu, onda će to sa jačanjem Prahova, sa svim ostalim što radimo, onda smo uvezali ceo istok Srbije u najbolje puteve - naveo je Vučić.

Kazao je da mu je žao političkih protivnika, pa čak i da pobede.

Kako je rekao, kada je došlo dotle da njegovi politički protivnici treba da ga pobede, "onda se zapitate šta je to sve što ste vi loše uradili".

- Toliko neznanja, gluposti, neinventivnosti... Onda slušate Kokanovića stručnjaka. Onda treći na listi, tušira se u fontani u sred Leskovca - kazao je.

On je rekao da, pre minitga u Zaječaru, želi da obiđe razne lokacije da vidi da li su na njima počeli radovi i dokle sa sa njima stiglo.

- Mi smo pre nekih 15-20 dana obilazili jedan deo tog dela Srbije, pa ću da vidim da li su negde krenuli radovi ili nisu. Da vidim i te škole koje nismo uradili, u kakvom su stanju, šta je to što još možemo da popravimo, uradimo, napravimo. Jer na kraju krajeva, prođu i negativne, baš kao i pozitivne emocije prema nekome, ali je nešto što niko ne može da vam oduzme, to je rad, rezultati rada, rezultati ozbiljnog i odgovornog pristupa, i zbog toga sam, na kraju krajeva, veoma srećan - rekao je Vučić.

Dodao je da će probati "da upadne u neku opštinu".

- Pošto njih baš briga da slušaju ovo što govorim i na Tik Toku i na Instagramu, i garantujem vam da ih neću naći na poslu oko 3-4 popodne. Znam ljude, imaju valjda pametnije posle. Tako da je to veliki posao za nas u budućnosti. Promenimo brojne lokalne kabadahije, da poštujemo rad dobrih i vrednih, marljivih ljudi, i da umemo to da cenimo, a ove da smenjujemo i da ne mislimo da je nevažno, jer ti ljudi uvek moraju da budu prvi u kontaktu sa građanima, da sa njima razgovaraju, da pokušaju da ispune nešto od njihovih zahteva, a ako ne mogu, onda da se obraćaju dalje ministrima, premijeru, državi uopšte - rekao je Vučić.

O inovativnim lekovima

Govoreći o ulaganjima u zdravstvo, Vučić kaže:

- Ja ću vas narednih dana obavestiti koji su novi inovativni lekovi za retke bolesti koje ćemo da prihvatimo. Verujem da će to značiti ogromno olakšanje, pre svega za roditelje obolele dece, ali i za odrasle ljude koji boluju od takvih bolesti i kojima to može mnogo da pomogne u budućnosti.

"Veliko iznenađenje u Novom Sadu"

Najavio je iznenađenje za skup u Novom Sadu.

- Sutra je Šabac, za Novi Sad se pripremamo, biće veliki skup i jedno veliko iznenađenje za ljude. Dobrodošli ste - kazao je.

O blokaderima

- Kod njih ne postoje ljudi, postoji plenum. Nešto imaginarno. Stvarni su samo oni koji na povocu drže plenum a to su stranci - rekao je Vučić.

O spotu studentske liste

- Radnika nigde, mrze radnike, preziru radnike. I radnika i seljaka i pravog studenta. Oni vole samo one koji sede u kancelariji, koji su elita. Oni su napravili pseudoelitu. Oni neće da ih progonite mitraljezom, oni neće da se zainteresuju za radnika. Namerno ponižavaju radnika i seljaka. Zamislite kakva je uvreda za bilo koga da mu se obraća Šoškić, ali šta da radite dođe vreme da svakojaki talog ispliva - rekao je Vučić.

O navodima da SNS za glas plaća 500 evra, Vučić kaže:

- Kakva je to bolest. Pred svake izbore isto. Ako dobijemo blizu 2 miliona glasova, puta 500 evra. To vam dođe tačno milijarda evra. Vidite da nisu svoji, nisu čisti. To vam dovoljno govori o panici. Uznemirili se spoljni sponzori, lažite kako god vam padne na pamet, ali u laži su kratke nogo. Lagali ste i za helikopter, Jovanjicu, zvučni top, Sarajevo safari... Lažete za sve što stignete. Biće toga još, voziću se ja i u svemirskom brodu, ne bi li dokazali da sam nešto zloupotrebio i nešto napravio. Ne govorite o njihovim nemirima. Niti imaju snage, niti bilo šta. Pozovite svakoga da izađe na izbore. Za nas je najvanije da ljudi izađu na izbore. Teška je utakmica, važno je da svako izađe na izbore. Idemo da ih pobedimo ubedljivo. Vidimo se u Zaječaru večeras - rekao je Vučić.