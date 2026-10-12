"JA NIKAD NIJEDNU ODLUKU U ŽIVOTU NISAM NA PREČAC DONEO" Vučić: Kod mene su sve stvari racionalno postavljene
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, gostujući na RT Balkan govorio je o napretku Srbije.
- Ja sam čovek koji je veoma emotivan, ali koji je naučio da emocije drži pod kontrolom. Najgluplji su oni koji kažu: "Vučić je doneo na prečac odluku"— ja nikad nijednu odluku u životu nisam na prečac doneo. Nikada. Nijednu. Nikada to niste ni čuli ni videli. Kod mene nema ni izbacivanja iz stranaka, niti promena predsednika, potpredsednika dok ste rekli "keks". Ništa se ne radi pod uticajem hajke, harange, pritiska ili bilo čega. Za sve mora da postoji red. Svako ima više šansi, više prilika - rekao je i dodao:
- Dakle, kod mene su sve stvari racionalno postavljene. Ja gledam rezultate, ponosan sam na rezultate, mnogim stvarima nisam zadovoljan, verujem da su mogle bolje da budu urađene. Ali ono što smo uradili, ući će u istoriju. Nikada niko za 12 ili 14 godina, zavisi da li od perioda premijera ili ukupno, dakle, nije uradio za Srbiju kao mi. Nikada niko. I odmah da vam kažem: teško da će neko toliko uraditi. Ja ću da vam odgovorim zašto. Ne zato što neće biti neko pametniji od mene. Biće. I obrazovaniji, i pametniji, moguće i marljiviji. Nije lako, moguće je. Dakle. Ali niko sa toliko strasti i toliko hrabrosti nije donosio odluke, i nikada više neće, posle svega što su uradili. Tako da, mi smo radili brže, snažnije, jače, uspešnije, obnovili zemlju, podigli zemlju u svakom smislu: putevi, pruge, naučno-tehnološki parkovi, veštačka inteligencija. Uradili zdravstvene centre, kliničko-bolničke centre, koji danas izgledaju kao space shuttle, bukvalno, u pravom smislu te reči.
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