VUČIĆ O IZBORIMA: Pobeda za mene znači apsolutna većina, što znači nekih 130 do 140 mandata

PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić gostuje na RT Balkan.

Foto: Printscreen/RT Balkan

- Pobeda za mene znači apsolutna većina. A što se tiče pobede kojom bih bio zadovoljan, to je 50 plus, od važećih glasova. Što znači nekih 130 do 140 mandata. Što se tzv. studentske liste tiče, očekujem 36 do 40 odsto glasova. To je mnogo, kad su svi ujedinjeni protiv jednog. Gde nema politike, gde nema ideje, gde nema programa, gde ima samo iracionalne mržnje.